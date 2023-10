Hamilton é multado por atravessar pista a pé no GP do Catar após acidente com Russell

Lewis Hamilton foi multado pelos comissários da Fórmula 1 por ter cruzado a pista a pé para se dirigir aos boxes depois de colidir com George Russell, seu companheiro de Mercedes, logo nos primeiros instantes após a largada do GP do Catar, no domingo. A multa é de 50 mil euros, mas metade do valor não precisará ser paga caso o experiente piloto de 38 anos não cometa violações da mesma natureza até o fim da atual temporada.

O acidente ocorreu na curva 1, onde Hamilton tentou ultrapassar o parceiro e acabou tocando o carro dele. Os dois foram parar fora da pista, mas Russell teve condições de continuar para cruzar a linha de chegada em quarto lugar. Já o heptacampeão teve de abandonar a prova e atravessou a pista a pé, com a corrida em andamento. "Ele cruzou a pista que estava movimentada neste momento e alcançou a borda interna poucos segundos antes de o carro 63 (Russell) chegar em alta velocidade após sair dos boxes. Ele então continuou a caminhar até finalmente sair da pista", diz o relato dos comissários.

De acordo com o relatório, Hamilton se desculpou pela imprudência. "Durante a audiência, o motorista do carro 44 se desculpou muito e percebeu que a situação poderia ter sido muito perigosa para ele e também para os pilotos que se aproximavam. Os comissários reforçaram o fato de que cruzar uma pista em movimento pode causar situações extremamente perigosas e os pilotos têm de ser muito cautelosos quanto a isso."

O piloto também pediu desculpas a Russell, logo depois da corrida, com uma publicação em suas redes sociais. "Assisti ao replay e foi 100% minha culpa, e eu assumo total responsabilidade. Peço desculpas à minha equipe e ao George", escreveu. Com o título de Max Verstappen definido no sábado, durante a corrida sprint, resta a briga pela vice-liderança no Mundial de Pilotos. Hamilton está na disputa, em terceiro lugar, com 194 pontos contra 224 do atual vice-líder Sergio Pérez, da Red Bull.