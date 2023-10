CBF altera datas de três jogos do Corinthians e Mano pode ter convocados contra o Fluminense

O técnico Mano Menezes não pretende fazer mudanças radicais na escalação do Corinthians, para dar uma cara ao time, e recebeu uma boa notícia para definir os 11 que enfrentarão o Fluminense após a Data Fifa. A CBF modificou três datas dos jogos da equipe e Bruno Méndez, servindo o Uruguai, e Matias Rojas, com o Paraguai, deverão ficar à disposição já contra os cariocas.

Ambos defendem seus países na terça-feira, dia 17, e não teriam condições de entrar em campo com o Corinthians no dia seguinte, frente ao Fluminense. A CBF, para não prejudicar equipes que tiveram atletas convocados, adaptou a tabela do Brasileirão e o duelo do Maracanã, por exemplo, passou para dia 29, no mesmo horário, 21h30.

Por consequência desta mudança, as duas partidas seguintes do Corinthians também foram adiantadas por um dia. Antes marcado para sábado, dia 21, o embate com o América agora será no domingo, também 18h30. Já a visita ao Cuiabá foi de 24 de outubro para 25, às 21h30, na Arena Pantanal.

Rojas ainda não se firmou desde a chegada ao Corinthians, mas como tem contrato longo e é um dos poucos titulares que vai permanecer para 2024, Mano Menezes quer aproveitar a reta final de temporada para deixá-lo mais ambientado com o clube.

Bruno Méndez deve se transferir para o Flamengo em dezembro. Mas até lá pode ser o escolhido para a lateral-direita com visível problemas físicos de Fagner. Resta saber como estará sua parte clínica, já que foi substituído na primeira etapa diante do Flamengo, no sábado, com dores musculares. Mesmo assim, acabou convocado.

Com os dois pontos desperdiçados em casa, o Corinthians vê a zona de rebaixamento mais perto. Antes eram cinco pontos de diferença e agora são somente quatro de distância do Vasco, o que obriga a equipe a reencontrar o cominho das vitórias no segundo turno, no qual ganhou apenas do Botafogo em sete rodadas.