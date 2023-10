Los Angeles pede críquete, lacrosse, squash e 'primo' do futebol americano na Olimpíada de 2028

Os Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028 devem ter beisebol/softbol, críquete, flag football, lacrosse e squash como esportes adicionais. A proposta de inclusão das cinco modalidades foi oficializada pelo comitê organizador nesta segunda-feira, mas ainda precisa ser aprovada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), que discutirá o assunto por meio da Comissão do Programa Olímpico antes de emitir uma recomendação ao Conselho Executivo da entidade.

O flag football, uma espécie de "primo" menos agressivo do futebol americano, e o squash nunca estiveram na programação de uma Olimpíada. Já críquete e lacrosse até apareceram no quadro, porém há mais de 100 anos. O críquete esteve nos Jogos de 1900, em Paris, enquanto o lacrosse foi disputado em duas ocasiões, nos anos de 1904, em Saint Louis, nos EUA, e 1908, em Londres. O beisebol e o softbol, sua adaptação feminina, estrearam em Barcelona-1994 e Atlanta-1996, respectivamente. Foram mantidos até Pequim 2008, saíram nas edições seguintes e voltaram nos Jogos de Tóquio, disputados em 2021, mas não entraram no programa de Paris-2024.

"Os esportes propostos por LA28 despertam a imaginação nos campos e quadras e incentivam a cultura. São relevantes, inovativos e baseados em comunidades, jogados em quintais, escolas, centros comunitários, estádios e parques por todo os EUA e pelo mundo", disse Casey Wasseman, presidene do comitê organizador de Los Angeles-2028. "Eles trarão novos atletas aos Jogos, engajarão diversas bases de fãs e expandirão a presença dos Jogos em espaços digitais, amplificando a missão de LA28 de entregar uma experiência sem paralelos", completou.

Conforme estabelecido pelas agendas olímpicas de 2020 e 2020+5, assim como pela Regra 45 da Carta Olímpica, os comtiês organizadores têm flexibilidade para rever o programa olímpico para cada edição dos Jogos. Tóquio escolheu a inclusão de beisebol/softbol, karatê, skate, escalada e surfe. Já Paris-2024 adicionou breaking e manteve skate, surfe e escalada, trio que, conforme decisão tomada no início de 2022, foi incluído de forma oficial no programa a partir de 2028 em razão do sucesso de suas provas no Japão.