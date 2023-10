Alcaraz ganha batalha contra Evans e prevê grande jogo contra 'o talentoso' Dimitrov em Xangai

Principal favorito no Torneio de Xangai, a nível ATP 1000, o espanhol Carlos Alcaraz sofreu para se garantir nas oitavas de final, nesta segunda-feira. Apesar de ter vencido o inglês Daniel Evans em sets diretos, o número 2 do mundo teve de batalhar por 2h23 para ganhar por 7/6 (7/1) e 6/4). O próximo rival, na quarta-feira, será o búlgaro Grigor Dimitrov, a quem define como "talentoso".

"Já fizemos ótimas partidas, acho que ele tem um jogo espetacular, é um jogador tremendamente talentoso", elogios Alcaraz. "Ele distribui muitos golpes na quadra e isso pode ser um pouco complicado para mim. Tentarei manter o foco o tempo todo e evitar que ele domine o jogo imposto muita pressão."

Apesar de ter conquistado 15 break points na partida contra Evans, Alcaraz só conseguiu aproveitar uma no primeiro set, para salvar uma parcial que parecia perdida. O inglês começou melhor, quebrou no quarto game e depois fez 4 a 1 após salvar seis break points.

Alcaraz conseguiu reagir e igualar o placar em 4 a 4. Em final de jogo com bastante equilíbrio, o primeiro set foi para o tie-break, desta vez sem mais quebras até o 6 a 6. No desempate, contudo, nada deu certo para Evans, que levou 7 a 1 após jogarem por 88 minutos.

Disposto a reagir, Evans conseguiu fazer 2 a 1 com nova quebra no começo do set. Não conseguiu confirmar o serviço para abrir 3 a 1, contudo. Depois disso, os tenistas sacaram bem até o 5 a 4 para espanhol. Evans acabou permitindo o match point com 30 a 40. E viu Alcaraz celebrar com nova quebra.

O espanhol agora prega total respeito para Dimitrov, garantido entre os 16 melhores após triunfo sobre o russo Karen Khachanov, que joga pelo time mundo em Xangai, com 7/6 (8/6) e 6/4.

As surpresas do dia, no qual Tommy Paul e Andrey Rublev se garantiram, foram as quedas dos cabeças de chave 4, o grego Stefanos Tsitsipas, que levou 6/4, 3/6 e 7/5 do francês Ugo Humbert, e do americano Taylor Fritz, sétimo favorito, eliminado pelo argentino Diego Schwartzman, também em três sets, parciais de 6/4, 3/6 e 7/6 (7/5).