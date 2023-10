Classificações no vôlei e na ginástica fazem Brasil somar 105 vagas olímpicas Paris-2024

As classificações para Olimpíada de Paris-2024 alcançadas durante o final de semana, no Mundial de Ginástica Artística, sob a liderança de Rebeca Andrade, e no Pré-Olímpico de Vôlei Masculino, fizeram o Brasil atingir a marca de 105 vagas olímpicas já garantidas em 17 modalidades diferentes. As vagas são contadas individualmente mesmo nos esportes coletivos, nos quais os times são considerados grupos de atletas, portanto a classificação da seleção de vôlei, por exemplo, é contabilizada como um total de 12 vagas, número de jogadores que serão convocados para os Jogos.

A expectativa do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) é que o número de representas do país na próxima olimpíada aumente consideravelmente durante a disputa dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, que começam no dia 20 de outubro e oferecem 21 vagas diretas para Paris-2024. Outras 12 competições do evento contam pontuação para os rankings olímpicos. As modalidades que distribuirão classificações diretas são: boxe, breaking, escalada esportiva, ginástica artística, ginástica rítmica, ginástica trampolim, handebol, hipismo adestramento, hipismo CCE, hipismo saltos, hóquei sobre grama, nado artístico, pentatlo moderno, polo aquático, saltos ornamentais, surfe, tênis, tênis de mesa, tiro com arco, tiro esportivo e vela.

"Ginástica artística e vôlei são duas modalidades importantes e estratégicas no planejamento esportivo do COB e ficamos muito felizes com as vagas conquistadas para os Jogos Olímpicos de Paris nos últimos dias. Foram resultados que nos encheram de orgulho e confiança de que estamos no caminho certo. Agora, o foco passa para os Jogos Pan-americanos, de onde queremos sair com o máximo possível de vagas olímpicas. Para isso, o COB dará todo o suporte necessário para nossos atletas alcançarem grandes resultados", afirmou Ney Wilson, diretor de Alto Rendimento do COB.

Ao longo do Mundial de Ginástica Artística, disputado na Antuérpia, Bélgica, a seleção brasileira conseguiu sete vagas olímpicas, cinco femininas e duas masculinas, uma delas nominal para Diogo Soares. O grande destaque do campeonato foi Rebeca Andrade, que subiu nos pódio em todas as provas que disputou, com seis medalhas. Um dos pódios foi ao lado das companheiras Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Júlia Soares, na conquista da prata da disputa por equipes, responsável por garantir as cinco vagas femininas. Rebeca ainda foi ouro no salto, superando Simone Biles, bronze na trave e prata no individual geral e no solo, aparelho no qual fez uma dobradinha com Flavinha, medalhista de bronze.

Já a vaga olímpica do vôlei masculino veio com muita emoção, no tie break, com uma vitória por 3 sets a 2 sobre a Itália, com parciais de 25/23, 23/25, 15/25, 25/17 e 15/11. Mesmo depois da classificação, o técnico Renan Dal Zotto, que vinha sendo alvo de muitas críticas, pediu demissão do cargo por questões pessoais. No mês passado, o Brasil já havia conseguido a classificação do vôlei feminino para Paris.

Confira as vagas garantidas pelo Brasil nos Jogos de Paris-2024:

ATLETISMO (12)

Feminino

Marcha atlética 20km (2)

Masculino

Arremesso do peso

Marcha atlética 20km

Maratona

100m rasos (2)

110m com barreiras

400m rasos (2)

400m com barreiras

Salto triplo

CANOAGEM SLALOM (2)

Feminino

K1

C1

CANOAGEM VELOCIDADE(1)

Masculino

C1 1000m

CICLISMO BMX RACING (1)

Individual feminino

FUTEBOL (18)

Equipe feminina

GINÁSTICA ARTÍSTICA (7)

Feminino

Equipe

Masculino

Diogo Soares

+1 atleta individual geral

GINÁSTICA RÍTMICA (6)

Individual

Equipe

HIPISMO SALTOS (3)

Equipe

NATAÇÃO (4)

Feminino

1500m livre

Masculino

100m livre

400m livre

100m borboleta

RUGBY(12)

Equipe Feminina

SALTOS ORNAMENTAIS(2)

Feminino

Plataforma 10m

Masculino

Plataforma 10m

SURFE(3)

Masculino

Filipe Toledo

João Chianca

Feminino

Tatiana Weston-Webb

TÊNIS DE MESA (6)

Equipe feminina

Equipe masculina

TIRO COM ARCO (1)

Recurvo individual (masculino)

TIRO ESPORTIVO (1)

Pistola de ar 10m (masculino)

VELA (2)

Masculino

Fórmula Kite

IQFoil

VÔLEI(24)

Equipe feminina

Equipe masculina

TOTAL - 105 VAGAS