Duda e Ana Patrícia ganham 3ª no Mundial de Vôlei de Praia e Brasil tem 4 duplas classificadas

Os atletas do vôlei de praia do Brasil continuam dando show nas quadras mexicanas na disputa do Mundial. Nesta segunda-feira, a esquadra verde e amarela fez bonito em Tlaxcala, Apizaco e Huamantla, onde ocorrem as disputas, com destaque para as atuais campeãs e líderes do ranking, Duda e Ana Patrícia, que ganharam o terceiro jogo seguido. Com 100% de aproveitamento, as favoritas avançam ao mata-mata sem nenhum set perdido. O País ainda celebrou outras três duplas classificadas.

Duda e Ana Patrícia continuam arrasadoras na defesa do título e na busca por vaga aos Jogos Olímpicos de Paris-2024 - apenas as duplas campeões se garantem. A vítima da vez foi a dupla francesa formada por Lezana Placette e Alexia Richard, superadas por 21/16 e 21/12 pelo Grupo A.

O primeiro set foi equilibrado somente até 6 a 6, quando as brasileiras começaram a abrir vantagem e não tiveram problemas em fechar na primeira chance. A parcial seguinte foi ainda mais tranquila. Depois de abrir 4 a 2, as favoritas jamais foram incomodadas, emplacando quatro pontos seguidos. Antes deste jogo, no encerramento da fase de grupos, Duda e Ana Patrícia já haviam passado sem sustos pelas chilenas Rivas Zapata e Chris e pelas finlandesas Ahtiainen e Lahti.

Carol Solberg e Bárbara Seixas também fizeram bonito em Tlaxkala, garantindo a classificação na liderança da chave F, ao somar a terceira vitória seguida, desta vez contra as alemãs Laura Ludwig e Louisa Lippmann com 21/19 e 21/16 no confronto direto pelo topo. As adversárias avançaram em segundo.

Em Apizaco, duas duplas brasileiras entraram em quadra nesta tarde de segunda. Com resultados distintos. A começar por Evandro e Arthur, que anotaram o terceiro 2 a 0 do dia contra os checos Ondrej Perusic e David Schwiner, parciais de 21/16 e 21/17. A segunda vitória no Grupo I valeu a vaga direta ao mata-mata.

Já Pedro Soldberg e Guto não se deram bem diante de Younousse Cherif e Ahmed Tija, perdendo o segundo jogo pelo Grupo G. Com 100% de aproveitamento, a dupla do Catar celebrou a vaga com 21/18, 17/21 e 15/8.

Andressa e Vitória entraram em quadra já garantidas, mas para definir quem seguiria com 100% no Grupo B diante das também classificadas Kristen Nuss e Taryn Kloth em Huamantla. As americanas confirmaram o favoritismo e fecharam em primeiro com triunfo por 21/13 e 21/14.