Tite garantiu em vídeo que não trabalharia em 2023: 'Podem me chamar de mentiroso'

"Toda equipe brasileira que pensar no Tite como técnico esquece que ele não vai treinar", afirmou o novo técnico do Flamengo em entrevista ao podcast Flow antes da Copa do Mundo do Catar, em agosto de 2022. "Podem me chamar de mentiroso, do que vocês quiserem, sem palavra e tal...". Com o acerto, do ex-comandante da seleção brasileira com o time rubro-negro, essas frases viralizaram nas redes sociais.

Tite esperava receber propostas de equipes e seleções de fora do País após a Copa do Catar. No entanto, o fracasso do Brasil no Mundial, eliminado nas quartas de final para a Croácia, fez com que Tite não fosse procurando por equipes do patamar que esperava. As seleções do Equador e da Coreia do Sul foram recusadas pelo treinador. Seu nome também foi ventilado em clubes da Turquia, Grécia, Japão e Arábia Saudita.

A frase de Tite tem sido recuperada especialmente por torcedores do Corinthians, que ficaram descontentes com a ida do técnico para o Flamengo. O time alvinegro tinha interesse em sua contratação, demitiu Vanderlei Luxemburgo, mas acabou acertando com Mano Menezes.

"É um ano que preciso ver meu irmão e irmã, meus sogros, dar uma respirada... Sei o quanto é legal, mas também o quanto é uma pressão. Para aceitar o convite (da seleção para continuar em 2018), andei com a minha mulher no calçadão umas 15 vezes", contou Tite no mesmo programa.

Tite chega ao Flamengo com a missão de levar o time à próxima edição da Libertadores. Com 12 jogos ainda em disputa no Brasileirão, a equipe rubro-negra aparece na quinta posição, com 44 pontos (11 a menos que o líder Botafogo). Essa é a primeira vez que o treinador de 62 anos liderará uma equipe carioca na carreira.