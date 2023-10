Galvão Bueno analisa ida de Tite para o Flamengo e alfineta diretoria rubro-negra: 'Finalmente'

Galvão Bueno tem sido um crítico da diretoria do Flamengo. Chegou a pedir a demissão do técnico Jorge Sampaoli. Agora, o narrador analisa a contratação de Tite. Ele avaliou como positiva a chegada do novo treinador e aproveitou para cutucar a diretoria rubro-negra diante das escolhas equivocadas de técnicos, que geraram um gasto de quase R$ 50 milhões em rescisões contratuais desde a saída de Jorge Jesus, em 2020. Tite assinou contrato até o fim de 2024.

"Acho uma ótima contratação. Um acerto, finalmente, dessa direção do Flamengo, que errou tanto e fazia questão que fosse um técnico estrangeiro. O maior erro foi mesmo o Sampaoli, que em 35 anos de carreira só teve título no Chile e sempre arruma uma encrenca", condenou.

Galvão Bueno foi crítico à atuação de Tite pela seleção durante a Copa do Mundo do Catar, em que o Brasil acabou caindo nas quartas de final diante da Croácia nos pênaltis. No documentário "Galvão: olha o que ele fez", o locutor aparece algumas vezes nos bastidores do Mundial tecendo críticas ao treinador que agora vai comandar o Flamengo.

"Tite é um ótimo técnico. Cometeu erros no jogo com a Croácia de substituição (na Copa do Catar). Mas todo mundo erra na vida. Eu vivo errando, vocês também. É um profissional de altíssimo nível. Desde a saída do Dorival (Júnior) esse elenco precisava de alguém que precisava uni-lo de novo e fazê-lo jogar com felicidade e pelo técnico. Tite sempre foi muito bom no trabalho de vestiário. Tenho certeza de que haverá um crescimento no Flamengo para garantir uma vaga na Libertadores (do próximo ano) e brigar por todos os títulos na temporada 2024", afirmou Galvão.