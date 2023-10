Patrocinador do Real Madrid dá carros avaliados em R$ 977 mil para jogadores

O Real Madrid divulgou, nesta terça-feira, imagens de seus jogadores com carros de luxo da marca BMW, patrocinadora do clube. Os automóveis foram oferecidos de presente aos atletas, que puderam escolher qual dos modelos levaria para casa. Trata-se de uma ação publicitária da empresa alemã para chamar mostrar sua nova frota de veículos elétricos.

Esta é a segunda vez que a BMW presenteia os jogadores do time madrilenho - a primeira vez aconteceu em novembro, antes da Copa do Mundo do Catar. Nas fotos divulgadas pelo clube, os brasileiros Vinicius Júnior e Eder Militão aparecem junto ao modelo i4 M50, avaliado em R$ 432 mil, mesmo carro escolhido pelo técnico Carlo Ancelotti.

Rodrygo, outro brasileiro no elenco, preferiu o BMW XM, avaliado em R$ 976,5 mil e modelo mais caro da marca atualmente. O carro também o preferido de outros jogadores, como Joselu, Bellingham, Carvajal, Ceballos, Kepa, Courtois e Arda Guller.

A ação ocorreu um dia antes de os jogadores viajarem para se apresentar às suas respectivas seleções na Data Fifa. Rodrygo e Vini Jr. estão entre os convocados por Fernando Diniz para as partidas contra Venezuela e Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.