Ederson vê disputa equilibrada, apesar da titularidade nos 2 primeiros jogos das Eliminatórias

A titularidade nos dois primeiros jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas não iludem Ederson. O goleiro do Manchester City sabe que a disputa na posição é intensa e equilibrada. O atleta falou com a imprensa, nesta terça-feira, em Cuiabá, após mais um treinamento da equipe do técnico Fernando Diniz, visando o duelo com a Venezuela, na quinta-feira.

"Na seleção não tem vaga cativa. A decisão é do treinador e continuo trabalhando e me dedicando. Temos outros dois bons goleiros, que são o Alisson e o Perri. Isso é bom para a seleção ter tantos goleiros em alto nível neste momento", disse o jogador.

Ederson foi sincero ao admitir o favoritismo do Brasil no jogo de quinta-feira. "A Venezuela tem nosso respeito, mas somos os favoritos com certeza, temos responsabilidade de assumir isso e temos obrigação de ganhar o jogo por estar em casa. Temos uma seleção com mais qualidade, mas do outro lado tem bons jogadores, um treinador e todo estafe. Estamos nos preparando bem e, com certeza, o Brasil é favorito."

O Brasil lidera as Eliminatórias com seis pontos conquistados nas duas primeiras rodadas após vitórias sobre a Bolívia (5 a 1), em Belém, e diante do Peru (1 a 0), em Lima. A Argentina também tem seis pontos, mas perde no saldo de gols (5 a 4).

Depois do confronto com a Venezuela, a seleção volta a campo no dia 17, quando terá pela frente o selecionado uruguaio, no Estádio Centenário, em Montevidéu.