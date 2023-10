Uruguaio Diego Alonso é anunciado como novo técnico do Sevilla para o restante da temporada

O uruguaio Diego Alonso foi anunciado, nesta terça-feira, como o novo técnico do Sevilla para o resto da temporada. Ele substitui José Luis Mendilibar, demitido no domingo após o péssimo início de temporada da equipe andaluza. O Sevilla é 14º colocado do Campeonato Espanhol, com oito pontos em oito jogos. A próxima partida será em casa contra o líder Real Madrid, dia 21, quando o torneio será retomado após a Data Fifa.

O Sevilla informou que o uruguaio comandou seu primeiro treino na tarde desta terça-feira. Alonso, de 48 anos, levou o Uruguai à Copa do Mundo do Catar no final do ano passado, mas a 'Celeste Olímpica' foi eliminada na fase de grupos.

Ex-jogador do Valencia e do Atlético de Madrid, na época como atacante, também treinou o Inter Miami, da MLS, e os clubes mexicanos como Monterrey e Pachuca.

Com o Pachuca entre 2015 e 2018, Alonso conquistou dois títulos: o torneio Clausura de 2016 e a Liga dos Campeões da Concacaf em 2017. Também foi campeão do troféu da Concacaf com o Monterrey, em 2019.

Mendilibar assumiu o cargo de técnico após a demissão do argentino Jorge Sampaoli em março e levou o time à vitória na Liga Europa em maio, a sétima vez que o clube venceu o segundo torneio de clubes mais importante do continente. Registraram duas vitórias, cinco empates e quatro derrotas em todas as competições nesta temporada. Dois dos empates foram em jogos da Liga dos Campeões.