Duplas brasileiras disputam vaga nas oitavas de final do Mundial de Vôlei de Praia no México

O Brasil terá oito representantes no mata-mata do Mundial de Vôlei de Praia, a partir desta quarta-feira. Apenas André e George, favoritos no masculino, não conseguiram se classificar.

Serão seis jogos envolvendo as parcerias verde e amarela, com dois confrontos nacionais. Evandro e Arthur encaram Vitor Felipe e Renato, enquanto Bárbara e Carol Soldberg são favoritas diante de Tainá e Vic.

A configuração da chave masculina impossibilita o Brasil de ter mais de um representante nas quartas de final, pois além do confronto direto entre dois times nacionais, quem avançar já cruza com o ganhador de Pedro Solberg e Guto x Seidt e Pristauznas nas oitavas.

Defendendo a campanha perfeita, Duda e Ana Patrícia, as atuais campeãs mundiais, vão ter pela frente uma dupla que virá da repescagem. Mesmo em lado duro da chave, são consideradas favoritas para irem até a decisão.

No caminho, só teriam uma dupla brasileira pela frente na semifinal. As meninas do Brasil estamos fazendo bonito no México com todas as cinco duplas classificadas. A meta agora é avançar, pois só os campeões se garantem na Olimpíada de Paris-2024.

Andressa e Vitória encaram as americanas Cannon e Kraft, enquanto Ágatha e Rebecca, as últimas a se garantirem, já na madrugada desta segunda-feira, desafiam as alemãs Laura Ludwig e Louisa Lippmann.

Confira os duelos:

14 horas - Pedro Solberg/Guto x Seidl/Pristauz

15 horas - Evandro/Arthur x Vitor Felipe/Renato

16 horas - Ágatha/Rebecca x Laura Ludwig/Louisa Lippmann

17 horas - Tainá/Victoria x Carol/Bárbara

17 horas - Andressa/Vitória x Cannon/Kraft

22 horas - Duda/Ana Patrícia x A Definir