Mirassol vence ABC, engata a 4ª vitória seguida e cola no G-4 da Série B

O Mirassol conquistou a quarta vitória consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro e entrou de vez na briga pelo acesso, ao derrotar o lanterna ABC por 2 a 1, nesta terça-feira, no estádio Frasqueirão, pela 32ª rodada.

Com o resultado, o Mirassol pulou para a sétima colocação, com 52 pontos, dois a menos do que o Guarani, quarto colocado. O ABC, que está cada vez mais perto da Série C do Brasileiro, tem 20, na lanterna do torneio.

O Mirassol não quis dar chance para o azar, pressionou o ABC desde o início e conseguiu abrir o placar com nove minutos. Zé Roberto recebeu dentro da área e ajeitou de peito para Chico Kim, que deu bela assistência para o camisa 9 estudar as redes.

O ABC sentiu o gol e praticamente não passou do meio de campo diante de um Mirassol focado em ampliar. Aos 20 minutos, Chico Kim recebeu de Danielzinho e deu para Negueba. O atacante arriscou da entrada da área e fez 2 a 0.

Negueba ainda quase fez o terceiro, mas parou na defesa do goleiro Michael, que evitou um placar ainda mais elástico. Já o ABC cresceu no fim, mas não conseguiu diminuir. Na melhor oportunidade, aos 37, Habraão cabeceou rente à trave.

No segundo tempo, o Mirassol também foi superior e ficou perto do terceiro gol aos 16 minutos. Chico Kim arriscou de longe, a bola foi nas mãos de Michael, que quase levou um frango. Ele se recuperou e tirou em cima da linha.

Aos poucos, o Mirassol foi se acomodando com a vantagem e acabou levando o gol aos 28 minutos. Wellington Reis cruzou, Alex Muralha não conseguiu segurar, e viu a bola ficar com Thonny Anderson. O meia só empurrou para o gol.

Os minutos finais foram de pressão por parte do ABC. O time potiguar criou boas chances, mas parou em Alex Muralha. O goleiro fez uma defesa espetacular no chute de Matheus Anjos para confirmar três pontos importantes ao Mirassol.

Na próxima rodada, o ABC enfrenta o Atlético-GO dia 19, às 19h, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). No dia seguinte, às 21h30, o Mirassol recebe o Guarani, no José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

FICHA TÉCNICA

ABC 1 X 2 MIRASSOL

ABC - Michael; Randerson (Alemão), Habraão, Jhonnathan e Gedeílson; Nathan (Daniel), Ramon (Wellington Reis) e Thonny Anderson; Andrey (Evandro), Wallyson e Paulo Sérgio (Matheus Anjos). Técnico: Argel Fuchs.

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Ramon (Rodrigo Ferreira), Luiz Otávio, Rodrigo Sam e Guilherme Biro; Neto Moura, Danielzinho, Chico Kim (Camilo) e Gabriel (Jucimar); Zé Roberto (Cristian) e Negueba (Fernandinho). Técnico: Mozart.

GOLS - Zé Roberto, aos nove, e Negueba, aos 20 minutos do primeiro tempo. Thonny Anderson, aos 28 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alemão e Wellington Reis (ABC); Julimar e Neto Moura (Mirassol).

ÁRBITRO - Rodrigo Batista Raposo (DF).

RENDA - R$ 31.030,00.

PÚBLICO - 2.173 torcedores.

LOCAL - Fransqueirão, em Natal (RN).