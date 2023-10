Com G-4 mais distante, Vila Nova duela com o Botafogo-SP para voltar a vencer na Série B

Há quatro jogos sem vencer, o Vila Nova-GO viu o G-4 - zona de acesso - da Série B do Campeonato Brasileiro se distanciar. Para seguir sonhando com o acesso, o time goiano volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30, quando recebe o Botafogo-SP, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia (GO), na sequência da 32ª rodada. O adversário paulista, sem pretensões, quer seguir em situação tranquila na tabela.

Mesmo enfrentando times da parte de baixo da tabela, o Vila Nova não conseguiu vencer. Empatou com a Ponte Preta, por 1 a 1, perdeu para o Sampaio Corrêa, por 2 a 1, e voltou a empatar com a Chapecoense, sem gols. Na última rodada, fez confronto direto com o Guarani e empatou por 1 a 1, sofrendo gol aos 50 minutos do segundo tempo.

Com a campanha, o time aparece em décimo lugar com 48 pontos, seis a menos do que o próprio Guarani, que fecha o G-4 com 54. Dentro de casa, onde não vence há três rodadas, soma 15 partidas, sendo sete vitórias, seis empates e duas derrotas.

O Botafogo aparece em 12º lugar com 40 pontos. Longe do G-4, está em situação confortável em relação ao rebaixamento, já que a Chapecoense abre a zona da degola, em 17º lugar, com 30 pontos, ou seja, dez a menos.

O time paulista, porém, não vence há três rodadas: empatou sem gols com o Tombense e por 1 a 1 com o Ituano, além de perder para o Avaí, por 1 a 0, na última rodada. Como visitante, são seis jogos sem vencer, sendo quatro empates e duas derrotas. Ao todo, soma 15 partidas, com quatro vitórias, seis empates e cinco derrotas.

A 32ª rodada seguirá com jogos até segunda-feira. Entre os destaques, estão o clássico catarinense entre Criciúma e Chapecoense e os confrontos diretos pelo G-4: Vitória x Guarani e Juventude x Sport.

CONFIRA OS JOGOS DA 32ª RODADA:

QUARTA-FEIRA

21h30

Vila Nova x Botafogo

SEXTA-FEIRA

21h30

Criciúma x Chapecoense

SÁBADO

17h

Ituano x CRB

Novorizontino x Tombense

18h30

Ceará x Sampaio Corrêa

DOMINGO

15h45

Ponte Preta x Atlético

18h

Vitória x Guarani

18h30

Londrina x Avaí

SEGUNDA-FEIRA

20h

Juventude x Sport