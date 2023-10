Influenciador usará protetor bucal de R$ 254 mil com diamantes e banhado a ouro em luta de boxe

41 mil libras, R$ 254 mil aproximadamente. Esse é o preço do protetor bucal que o lutador e influenciador KSI usará em uma luta de boxe no sábado, em Manchester, na Inglaterra. Seu oponente nos ringues será o pugilista inglês Tommy Fury, seu conterrâneo.

Nas redes sociais, KSI exibiu para os seus mais de 13 milhões de seguidores a peça, que é cravejada com 108 diamantes e banhada a ouro 24 quilates. "O mais caro protetor bucal, pronto para o card principal de sábado", escreveu o pugilista.

A peça que será usada por KSI é preta e conta com a inscrição Prime em verde. "Prime" é uma marca de bebidas que pertence ao influenciador criada em parceria com o também youtuber Logan Paul em 2022. Desde o seu lançamento, a marca tem se associado a vários esportes, como automobilismo e o MMA, com o UFC, por exemplo.

A luta entre KSI e Fury está agendada desde julho e é bastante aguardada pelos fãs dos dois pugilistas. O evento acontecerá na AO Arena. No mesmo dia, será a vez de Whindersson Nunes, influencer e comediante brasileiro, desafiar o youtuber Nathan Bartling, conhecido como My Mate Nate.