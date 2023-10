Alcaraz perde de virada para Dimitrov e dá adeus ao Masters 1000 de Xangai

Considerado um dos favoritos ao título, Carlos Alcaraz foi derrotado por Grigor Dimitrov em duelo válido pelo Masters 1000 de Xangai nesta quarta-feira. Com estilo de jogo mais consistente, o búlgaro venceu o confronto de virada pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/2 e 6/4 em 2h09 de confronto.

O resultado credencia o número 19 do ranking a uma vaga às quartas de final da competição. É a primeira vez que ele consegue levar a melhor sobre o rival espanhol no histórico particular. Nas três partidas anteriores, Alcaraz deixou a quadra como vencedor sem perder um set sequer.

Após o triunfo desta quarta, Dimitrov vai enfrentar o chileno Nicolas Jarry pela próxima etapa do torneio. Já Alcaraz, que tinha como objetivo terminar o ano como número um do Mundo, admitiu que a eliminação nas oitavas de final complicou o seu objetivo.

"A meta de terminar o ano como número um do mundo ficou mais complicado agora estes últimos resultados, mas quero continuar tentando. Para isso, vou tentar ganhar os próximos torneios", afirmou.

No jogo, após vencer o primeiro set por 7 a 5, Alcaraz viu Dimitrov se impor na quadra e comandar as ações. O búlgaro logo abriu 2 a 0, dominou toda a parcial e definiu o empate sem grandes problemas. No set decisivo, o panorama se manteve e a vitória de virada mostrou a eficácia de um jogo com mais variações por parte do 19º do ranking da ATP.

Mas três jogos aconteceram nesta quarta pelo Masters 1000 de Xangai. Nicolas Jarry, do Chile, superou o argentino Diego Schwartzman por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 5/7 e 6/3. Quem também levou a melhor foi Ugo Humbert. Ele venceu Jeffrey John Wolf sem grandes dificuldades por 2 sets a 0 com parciais de 6/1 e 6/2. Completando a rodada, Andrey Rublev confirmou o seu favoritismo ao derrotar o americano Tommy Paul por os 2 sets a 0 com um duplo 7/5.