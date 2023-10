Marcos Leonardo e Camacho recebem homenagem no CT do Santos

A vitória do Santos sobre o Palmeiras no clássico do final de semana, em Barueri, consolidou não só a reação do clube no Campeonato Brasileiro, mas também rendeu homenagens a dois jogadores do elenco que estiveram em campo. O centroavante Marcos Leonardo e o volante Camacho receberam placas do clube por atingirem metas importantes nesta quarta-feira durante o treinamento.

O camisa nove, que balançou a rede no domingo, chegou aos 53 gols em 157 partidas e figura agora entre os 50 maiores artilheiros da história do clube. Feliz pela lembrança, Marcos Leonardo comentou sobre a identificação com o clube.

"Tudo é fruto de muito trabalho. Só tenho a agradecer a minha família, todos que acreditaram em mim e também aos meus companheiros, pois sem eles não conseguiria nenhum desses gols. Agora é seguir trabalhando para ajudar o Santos com mais gols", disse o atacante que recebeu uma placa das mãos do pai Marcos Almeida.

Já o volante Camacho, que entrou no segundo tempo, alcançou a marca de cem partidas pelo clube santista. No treino, a surpresa veio das mãos da esposa Vanessa e dos filhos Rodrigo e Isabela.

"Não imaginava chegar aos cem jogos com essa camisa. Esperava fazer bons jogos, mas não chegar nessa marca por conta dos momentos que passamos nos últimos tempos, que não foram bons. Isso mostra que estou sempre disponível e pronto para ajudar, seja como titular ou entrando no meio da partida. Vou continuar me cuidando para alçar voos maiores", disse o atleta em entrevista ao site do clube.

Revelado pelo clube e uma das referências para a torcida, o goleiro João Paulo atingiu 200 partidas com a camisa santista diante do Palmeiras. Pelo número expressivo, a homenagem vai acontecer no confronto com o Red Bull Bragantino, na próxima quinta-feira, quando o time vai atuar na Vila Belmiro.