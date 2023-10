Vila Nova vence Botafogo, quebra jejum e encosta no G-4 da Série B

O Vila Nova quebrou uma sequência de quatro tropeços consecutivos e voltou a sonhar com G-4, ao derrotar o Botafogo por 3 a 1, nesta quarta-feira, no OBA, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time paulista jogou com um homem a menos em boa parte do duelo.

Com o resultado, o Vila Nova subiu para o nono lugar, com 51 pontos, três a menos do que o Guarani, em quarto, e desencantou sob o comando de Lisca. Já o Botafogo ficou estacionado no 12º lugar, com 40.

O primeiro tempo foi eletrizante. O time paulista começou melhor e chegou a colocar uma bola na trave com Lucas Cardoso. Mas a equipe goiana foi certeira e abriu o placar aos 13 minutos. Após cobrança de escanteio, Rafael Donato cabeceou na trave. A bola bateu na defesa e sobrou para Eduardo Doma, que só completou.

A situação do Botafogo se complicou ainda mais aos 22, quando Luis Felipe foi expulso por carrinho em Igor Henrique. O árbitro não havia marcado falta, mas foi chamado pelo VAR e aplicou o cartão vermelho. Com um a mais, o Vila Nova foi ainda mais superior e colocou uma bola no travessão com Lourenço.

A pressão continuou, e o Vila Nova ampliou aos 39. Guilherme Parede deixou Caio Dantas livre dentro da área. O atacante dominou e mandou para o gol. O próprio Parede chegou a fazer mais um, logo depois, mas a arbitragem, que deu 15 minutos de acréscimo, pegou impedimento e anulou o lance.

No segundo tempo, o Vila Nova se aproveitou da superioridade numérica para fazer o terceiro aos 11 minutos. Igor Henrique avançou pela direita e cruzou. Diogo Silva cortou com o braço, e o árbitro marcou pênalti. O próprio meia foi para a cobrança e fez 3 a 0.

Aos 14, Lourenço chegou a fazer mais um, após cobrança de falta ensaiada, mas a arbitragem marcou impedimento. O Botafogo demorou, mas assustou com Osman. O atacante cruzou, Eduardo Doma falhou e quase colocou contra o próprio gol.

O Botafogo lutou até o fim e conseguiu diminuir aos 25 em uma cabeçada de Diogo Silva. Após sofrer o gol, o Vila Nova recuou e apenas administrou a vantagem para confirmar os três pontos.

Na próxima rodada, o Vila Nova enfrenta o Tombense no dia 19, às 19h, no estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos (MG). No dia 21, às 17h, o Botafogo desafia o Novorizontino, no Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA-GO 3 X 1 BOTAFOGO-SP

VILA NOVA-GO - Dênis Júnior; Marcelinho (Léo Duarte), Rafael Donato, Eduardo Doma e Marquinhos Pedroso (Diego Renan); Cristiano, Lourenço (Sousa) e Igor Henrique (Marlone); Juan Christian (Everton Brito), Caio Dantas e Guilherme Parede. Técnico: Lisca.

BOTAFOGO-SP - Matheus Albino; Ericson, Diogo Silva, Luis Felipe e Jean (Patrick Brey); Tárik (Mantuan), Guilherme Madruga, Thássio (Marcio Silva) e Lucas Cardoso (Toró); Osman e Ivonei (Edson Carioca). Técnico: Marcelo Chamusca.

GOLS - Eduardo Doma, aos 13 e Caio Dantas, aos 45 minutos do primeiro tempo. Igor Henrique, aos 11 e Diogo Silva, aos 25 minutos do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Marcelinho (Vila Nova). Osman (Botafogo)

CARTÕES VERMELHOS - Luis Felipe e Marcelo Chamusca (Botafogo).

ÁRBITRO - Arthur Gomes Rabelo (ES)

RENDA - R$ 39.970,00

PÚBLICO - 3.494 torcedores

LOCAL - Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia (GO).