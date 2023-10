Lewandowski acelera recuperação e pode reforçar Barcelona diante do Real Madrid

O centroavante Lewandowski pode ser a grande surpresa do Barcelona para o clássico do próximo dia 28, diante do Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol. Em entrevista ao programa WP Sportowe Fakty, ele disse que não está descartada a possibilidade de estar em campo, e acrescentou que o tratamento no tornozelo esquerdo vem surtindo um efeito acima do esperado.

"De quarta a sexta-feira, descansei. Estou trabalhando e me reabilitando. Estou cuidando da perna em tempo integral nos últimos dez dias e esse é o momento mais importante para o tornozelo descansar", afirmou o artilheiro durante a sua participação no programa de TV.

No último dia cinco de outubro, ele sofreu uma torção no tornozelo durante a vitória do Barcelona sobre o Porto pela Liga dos Campeões. Lewandowski teve que deixar o campo aos 34 minutos da etapa inicial e, desde então, vem sendo submetido a tratamento intensivo.

Apesar do esforço em se recuperar para estar em campo diante do Real Madrid, o polonês descartou a possibilidade de entrar na base do sacrifício. "A próxima semana será decisiva, mas o tornozelo está melhor do que muitas pessoas pensavam. Mas uma coisa eu garanto: se não estiver em condições, não vou forçar a situação para jogar", completou o jogador.

Na classificação do Campeonato Espanhol, o Barcelona tem 21 pontos e ocupa a terceira colocação, atrás do Girona (22). Líder isolado, o Real Madrid comanda a tabela com oito vitórias e uma derrota em nove rodadas.