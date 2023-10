Gresini anuncia Marc Márquez para temporada 2024 da MotoGP: 'Feliz com o desafio'

A equipe Gresini anunciou nesta quinta-feira, de forma oficial, o acerto com Marc Márquez como seu piloto para a temporada 2024 de MotoGP. O comunicado foi divulgado após o seu desligamento da Honda, equipe que defendeu por mais de dez anos. Agora, no seu novo time, ele vai correr ao lado do irmão Alex Márquez.

"Estou entusiasmado com este novo desafio. Não foi uma decisão fácil porque é uma grande mudança em todos os sentidos, mas às vezes na vida é importante sair da zona de conforto e se colocar à prova para continuar crescendo", afirmou.

Nesta fase de transição, o piloto espanhol disse estar ciente das dificuldades que vai encontrar, mas demonstrou motivação para esta nova fase em sua carreira. "Sei que não será fácil, pois terei que adaptar meu estilo de pilotagem, mas tenho certeza que a Gresini vai me ajudar muito", disse Marc.

Responsável pela contratação que mexeu com os bastidores da MotoGP, Nadia Padovani, proprietária da nova equipe, também falou da expectativa de contar com a habilidade de seu novo piloto na temporada de 2024.

"Este é um momento histórico para a família Gresini Racing Team. O fato de Marc ter escolhido correr conosco é absolutamente fantástico e estou extremamente feliz por poder tornar isso oficial. Temos a certeza de que ele tem todo o potencial para ser competitivo desde o início da competição", comentou.

Mesmo com o interesse da Gresini na sua contratação, a saída de Márquez da Honda causou surpresa entre as pessoas que trabalham na MotoGP. Dono de oito títulos mundiais, sendo seis na MotoGP e outros dois em categorias de acesso, o piloto espanhol vem de resultados ruins nas últimas temporadas.

Em junho deste ano, o espanhol chegou a admitir estar no pior momento de sua carreira na categoria ao relacionar a falta de resultados expressivos nas pistas com o período de graves lesões que o tiraram das provas a partir de 2020.