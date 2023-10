ATP cancela Torneio de Tel-Aviv após ataques do Hamas a Israel

A Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) decidiu cancelar o Torneio de Tel-Aviv, de nível ATP 250, em razão dos ataques do Hamas a Israel, no sábado passado. A competição seria disputada em solo israelense entre os dias 5 e 11 de novembro. Seria a segunda edição da competição, que voltou a ser realizada na cidade em 2022, após 26 anos.

A entidade ainda não confirmou oficialmente sua decisão, mas já retirou a cidade do seu calendário deste ano. No lugar, aparece a sigla TBC no espaço que deveria constar o nome da sede do torneio. TBC significa "a confirmar", em tradução livre de "to be confirmed".

Para substituir Tel-Aviv na primeira semana de novembro, a ATP pode realizar a competição na cidade de Sófia, na Bulgária. O local deixou recentemente o calendário. Outra possibilidade é a cidade de Gijón, na Espanha, que já exerceu essa função de torneio-tampão no ano passado, em outra circunstância.

A competição israelense se tornou um risco para tenistas e suas equipes devido ao surpreendente e poderoso ataque do Hamas a cidades israelenses no sábado passado. Israel declarou guerra ao grupo palestino, elevando a tensão no Oriente Médio. O número de mortos no conflito já superou 2.400.