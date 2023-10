Neymar é atingido por pipocas após empate entre Brasil e Venezuela pelas Eliminatórias

Após o empate por 1 a 1 entre Brasil e Venezuela pela terceira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, Neymar foi atingido por um saco de pipocas vindo das arquibancadas da Arena Pantanal, em Cuiabá. O jogador, que passou em branco no duelo, respondeu com xingamentos aos torcedores.

Neymar até tentou trazer o protagonismo do jogo para si, mas, em descompasso com Vinicius Júnior, não conseguiu aproveitar ou criar chances muito boas. Saiu dos pés dele a cobrança de escanteio que encontrou o zagueiro Gabriel Magalhães na área para abrir o placar para a seleção brasileira.

Neymar também se mostrou bastante descontente com a arbitragem do peruano Kevin Ortega. Pendurado com um amarelo, o atacante, caso recebesse um novo cartão, ficaria fora do duelo com o Uruguai, na próxima terça-feira, às 21h, em Montevidéu.

No apito final, jogadores das duas equipes se estranharam e houve um princípio de confusão. Não durou muito tempo o entrevero até ser dissolvido por membros das comissões técnicas e outros atletas.

Na saída de campo, Neymar estava sendo acompanhado do técnico Fernando Diniz, que não foi atingido pelas pipocas, mas acompanhou de perto a reação da principal estrela da equipe brasileira.

O empate com a Venezuela faz o Brasil perder os 100% de aproveitamento nas Eliminatórias e, consequentemente, a liderança do torneio. A Argentina, que bateu o Paraguai por 1 a 0 em Buenos Aires, assumiu a ponta.