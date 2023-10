Rublev elimina Humbert e enfrenta algoz de Alcaraz na semifinal do Masters 1000 de Xangai

A segunda semifinal do Masters 1000 de Xangai, na China, foi definida nesta sexta-feira. O russo Andrey Rublev, número 7 do mundo e quinto cabeça de chave do torneio, eliminou o francês Ugo Humbert e disputará uma vaga na final em duelo com o búlgaro Grigor Dimitrov, que superou Carlos Alcaraz nas oitavas e passou das quartas de final ao bater o chileno Nicolas Jarry. A outra semifinal será entre o americano Sebastian Korda e o polonês Hubert Hurcakz, conforme definido na quinta.

A classificação de Rublev à semifinal veio com uma vitória por 2 sets a 0 sobre Humbert, com parciais de 6/2 e 6/3, em um duelo de pouco mais de uma hora e meia. O triunfo foi um revanche para o russo, eliminado pelo francês duas semanas atrás, nas oitavas de final do ATP 500 de Pequim, ocasião em que foi derrotado por 2 sets a 1, parciais de 5/7, 6/3 e 6/7 (3/7).

"Na partida em Pequim, nós dois jogamos um ótimo tênis e tivemos chances de vencer. Eu estava scanado para a partida, ele estava jogando muito bem e eu tentei analisar o que eu fiz de errado naquela partida. Eu tentei não cometer os mesmos erros no jogo de hoje e acredito que fui bem. Estou muito feliz de vencer em sets diretos, joguei uma grande partida e estou muito contente com esta vitória", avaliou número 7 do mundo.

O russo foi o único top 10 a disputar as quartas de final, após eliminações precoces de Carlos Alcaraz, Daniil Medevedev, Jannik Sinner, Holger Hune, Stefanos Tsitsipas, Taylor Fritz, Casper Ruud e Alexander Zverev. O número 1 do mundo Novak Djokovic não se inscreveu para o torneio chinês. Campeão do Masters de Monte Carlo em abril deste ano, Rublev está em busca de seu segundo título de nível masters 1000 da carreira. Caso alcance o objetivo, também ficará mais perto de conseguir uma vaga para disputar o ATP Finals no final de ano.

Na outra semifinal, Grigor Dimitrov deu sequência à sua ótima campanha. Depois de eliminar o vice-líder do ranking Carlos Alcaraz, o búlgaro de 32 anos superou o chileno Nicolas Jarry por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/4. Em sua quinta semifinal do circuito neste ano, Dimitrov busca o segundo título de nível 1000 - em 2017, venceu o Masters de Cincinnati.

OUTROS RESULTADOS

A sexta-feira também teve tenistas relevantes do ranking feminino em quadra por diferentes torneios asiáticos. No WTA 500 de Zhengzhou, na China, a tunisiana Ons Jabeur jogaria contra a russa Daria Kasatkina pelas quartas de final, mas teve de desistir do duelo por causa de dores no joelho. Kasaktina enfrentará, na semifinal, a checa Barbora Krejcikova. A outra semi será entre a chinesa Qinwen Zheng e a italiana Jasmine Paolini. O ATP 250 de Seul também teve suas semifinais definidas. A número 4 do mundo Jessica Pegula venceu a compatriota Claire Liu e duelará com a belga Yanina Wickmayer. A chinesa Yue Yuan e a americana Emina Bektas fazem a outra semifinal.