Vini Jr. desabafa sobre racismo: 'Se eu enfrentar sozinho, o sistema vai me esmagar'

Vinícius Júnior não vai parar de lutar contra o racismo, mas acredita que suas ações terão pouca efetividade se não houver apoio constante de personalidades expressivas, seja do futebol ou de outras áreas da sociedade. Em entrevista ao jornal francês L'Équipe, o jogador do Real Madrid, que está defendendo a seleção brasileira nas Eliminatórias, falou sobre as injúrias sofridas na Espanha, pediu maior combatividade aos seus aliados e criticou entidades como a Fifa, a Uefa e La Liga. "Se eu enfrentar o racismo sozinho, o sistema vai me esmagar", diz o brasileiro.

O veículo mostra Vini Jr. como uma das grandes promessas do futebol mundial, aos 23 anos, ainda que o jovem não tenha entrado na lista dos melhores do mundo, e aborda, principalmente, os ataques racistas sofridos por ele. "Quando estamos todos juntos, quando pessoas importantes abordam o assunto, como o presidente do Brasil (Lula), como o presidente da Uefa (Aleksander Ceferin), como Kylian (Mbappé), como Neymar, grandes jogadores, como Rio Ferdinand, que sempre me escreve e está comigo nessa luta, isso necessariamente tem mais peso", contou Vini Jr. Porém, ele lamenta que o apoio se esvai: "Assim que acaba, não falam mais com você".

Na última semana, Vini Jr. depôs à Justiça espanhola sobre o caso de racismo sofrido no Estádio de Mestalla, casa do Valencia, no dia 21 de maio, em partida válida pelo Campeonato Espanhol. O brasileiro manteve o que já havia dito em outras ocasiões e confirmou ter sido vítimas de ofensas racistas por torcedores espalhados em diferentes setores do Mestalla. O Valencia, porém, contesta Vini Jr.

O clube alega, em nota, que é deve-se ser "escrupulosamente preciso e responsável neste tipo de manifestações" e defende que "os torcedores do Valencia não podem ser classificados como racistas". Ao final do comunicado, é pedida uma manifestação pública do brasileiro sobre o depoimento.

O Valencia chegou a ser punido pelo Comitê de Competições da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) em razão dos ataques racistas a Vinícius Júnior. O setor "Mario Kempes" do Estádio Mestalla, onde ocorreu a maior parte das ofensas ao brasileiro, ficou sem receber torcedores por cinco partidas. Houve ainda multa de 45 mil euros, cerca de R$ 241 mil. À época, a direção da equipe espanhola classificou como "injusta" as punições. Além disso, o clube acusou Rodrygo, também do Real Madrid, de mentir sobre o caso.

LEI E INTERRUPÇÃO DE PARTIDAS POR RACISMO

Vinícius Júnior virou nome de lei no Rio de Janeiro: a Lei 10.053/23 institui a Política Estadual Vini Jr de Combate ao Racismo nos Estádios e nas Arenas Esportivas do Estado. De acordo com o texto, qualquer cidadão poderá informar condutas racistas a qualquer autoridade presente no estádio. A denúncia deverá ser encaminhada à organização do evento, à Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) e às autoridades.

Na época das injúrias na Espanha, o Ministério do Interior do país também determinou que as forças de segurança podem interromper partidas e até mesmo esvaziar um estádio quando houver casos de racismo e xenofobia. O presidente da Fifa, Gianni Infantino, também defendeu a interrupção de jogos em casos de racismo.