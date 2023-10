Mano usa força psicológica para turbinar Corinthians na retomada do Brasileiro

A parte psicológica é o trunfo que o técnico Mano Menezes vem usando nesta Data Fifa para tentar tirar o "algo mais" dos seus comandados nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Como o Corinthians precisa somar pontos para fugir de qualquer risco de rebaixamento nas rodadas que restam, o treinador vem usando a sua experiência no futebol para tranquilizar seus jogadores.

Nas atividades da semana, o comandante vem variando os trabalhos técnicos e táticos para deixar o time mais ajustado. Mas é na base da conversa que ele procura passar confiança a um elenco que oscila muito na competição.

Conversas individuais e comunicação dentro de campo são práticas cada vez mais frequentes que o treinador vem adotando para fazer o time ter uma postura de vencedor. Jogadores experientes como o goleiro Cássio e os laterais Fagner e Fábio Santos têm sido seus pontos de confiança.

Principal nome do elenco, Renato Augusto surge como o pilar nessa filosofia de trabalho. O meia, no entanto, trabalha em outra frente. O camisa oito está treinando em separado para tratar de um incômodo na panturrilha. Na partida com o Flamengo, na última rodada, ele precisou ser substituído por causa de dores no local.

No treino desta sexta-feira, Mano comandou trabalhos específicos tanto para os jogadores de defesa quanto para os atletas que atuam no setor defensivo. No sábado, a equipe volta a treinar em dois períodos e, no domingo, ganha folga. Com 31 pontos, o Corinthians ocupa o 13º lugar na classificação e enfrenta o Fluminense na próxima quinta-feira no Maracanã.