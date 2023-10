Duplas brasileiras são eliminadas nas quartas de final do Mundial de vôlei de praia

Duas duplas brasileiras se despediram do Mundial de vôlei de praia, disputado em Tlaxcala, no México, nesta sexta-feira. Tainá e Vic foram eliminadas nas quartas de final, enquanto Pedro Solberg e Guto caíram na chave masculina, na mesma fase. Com estas quedas, o Brasil é representado agora por apenas uma dupla na competição que dá vaga nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Tainá e Vic foram as primeiras a jogar nesta sexta. Elas enfrentaram as americanas Hughes e Cheng e acabaram perdendo em sets diretos, com parciais de 21/14 e 21/16, pelas quartas de final. As jogadoras dos Estados Unidos formam a parceria número três do mundo, segundo o ranking da Federação Internacional de Vôlei (FIVB).

Na sequência, Pedro Solberg e Guto também não conseguiram vencer um set sequer nesta sexta. Eles foram batidos outra dupla americana, formada por Crabb Tr e Brunner por 2 sets a 0, com parciais de 21/17 e 21/14.

Mais cedo, a dupla favorita no masculino também se despediu nesta sexta. Atuais campeões mundiais e olímpicos e líderes do ranking, os noruegueses Mol e Sorum foram superados pelos checos Perusic e Schweiner nas quartas de final por 2 sets a 1.

Com os resultados do dia, sobrou apenas uma dupla nacional no Mundial disputado no México. Trata-se de Ana Patrícia e Duda, que são as atuais campeãs mundiais e líderes do ranking feminino. Elas entrarão em quadra pelas quartas de final no sábado. A dupla nacional vai enfrentar as holandesas Stam e Schoon.