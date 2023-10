Rublev supera Dimitrov e decide título do Masters 1000 de Xangai com Hurkacz

A final do Masters 1000 de Xangai será entre Andrey Rublev e Hubert Hurkacz, conforme definido pelas semifinais disputadas neste sábado. O russo, tenista número 7 do mundo e com a ascensão ao quinto lugar garantida na próxima atualização, superou o búlgaro Grigor Dimitrov, algoz de Carlos Alcaraz nas oitavas de final, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (9/7) e 6/3. No outro duelo semifinal, o polonês sofreu menos para bater o americano Sebastian Korda, por um placar de 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4. A decisão está programada para as 5h30 de domingo, no horário de Brasília.

Atual 17º colocado do ranking, o ex-top 10 Hurcakz foi para quadra primeiro, com a missão de ficar mais perto de seu segundo título de nível 1000 no circuito. Diante de Korda, fez uma exibição de saques impecáveis para controlar a partida ao fim, sem oferecer uma quebra sequer ao adversário, e resolveu a situação em 1 hora e 17 minutos. "Estou muito feliz com meu desempenho hoje. Saquei bem, dei bons golpes de solo e pressionei Sebi", disse.

Além de deixar Hurkacz a uma vitória de conquistar seu segundo Masters 1000, o triunfo deste sábado mantém em alta as esperanças de conseguir uma das oito vagas no ATP Finals. Ele já tem garantido um salto para o 13º lugar da corrida classificatória para o torneio derradeiro do ano e subirá para o 11º lugar se conseguir derrotar Rublev na grande final deste domingo.

Depois do triunfo do polonês, foi a vez de Rublev ir para a quadra, onde travou um embate que exigiu muito preparo físico dele e de Dimitrov. O russo salvou um set point antes de conquistar um primeiro set de 1 horas e 16 minutos no tie-break. No set seguinte, perdia por 2 a 0, mas buscou a virada para chegar à final. "Não é fácil vencer partidas contra amigos", disse Rublev referindo-se a Dimitrov, de quem é amigo fora das quadras. "Você sente os dois lados, fica triste, mas ao mesmo tempo quer vencer. É uma mistura de emoções", completou.

Em busca de sua quarta final em um Masters 1000 e do segundo título em um torneio de tal nível, o russo está bem posicionado para conseguir uma vaga no ATP Finals, pois ocupa a quinta colocação do ranking classificatório. Caso seja supere Hurkacz e seja o campeão em Xangai, ficará ainda mais próximo de atingir objetivo. Além disso, já tem garantida a ascensão ao quinto lugar do ranking geral da ATP na próxima atualização.

OUTRAS PARTIDAS

O sábado também foi de definições das decisões de torneios femininos disputados na Ásia. A americana Jessica Pegula, número 4 do mundo, superou a belga Yanina Wickmayer, por 6/4 e 6/3, e chegou à sua quarta final do ano. A adversária na decisão será a chinesa Yue Yuan, 128ª do ranking, que avançou ao vencer a americana Emina Bektas por 2 sets a 1, parciais de 6/7 (3/7), 6/4 e 6/2.

No WTA 500 de Zhengzhou, a final estabelecida traz más notícias para a brasileira Beatriz Haddad Maia, 20ª colocada do ranking. A chinesa Zheng Qinwen, dona do 24º lugar, fez 6/2 e 6/3 sobre a italiana Jessica Paolini para avançar à decisão do torneio e, se for campeã, roubará o posto de Bia no top 20. A adversária da chinesa será a checa Barbora Krejcikova, que venceu a russa Daria Kasatkina por 6/3 e 6/0.

Já no WTA 250 de Hong Kong, torneio do qual Bia Haddad foi eliminada ainda nas oitavas, a final será entre a canadense Leylah Fernández, que venceu a russa Anna Blinkova por 6/2 e 7/5, e a checa Katerina Siniakova, responsável por eliminar a italiana Martina Trevisa ao vencê-la com parciais de 6/4 e 6/2.