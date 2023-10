Santos promove visita a memorial e usa história do clube e de Pelé para motivar o elenco

O técnico Marcelo Fernandes, ao lado de sua comissão técnica e do departamento de futebol, vem tentando mexer com o emocional dos jogadores para conseguir livrar o clube do rebaixamento no Brasileirão. Antes do habitual treino, os atletas foram levados neste sábado ao Memorial das Conquistas para conhecer um pouco mais sobre a história do time.

Todos fizeram um tour guiado, conhecendo diversos momentos da trajetória, desde a fundação do clube, aos principais momentos e ídolos, como Pelé e Neymar, além das muitas conquistas, como o bicampeonato mundial, o tri da Libertadores, e os oito títulos brasileiros.

"Maravilhoso. Eu tive a oportunidade de vir aqui pela primeira vez em 2003, 20 anos atrás, passando férias com a família. O Memorial ainda não existia dessa maneira que é hoje, mas realmente é muito bonita, vinda história do Santos aqui a gente se sente inspirado. É legal ver o cuidado que o clube tem com a sua história, o carinho que tem com os ídolos e conquistas, os jogos, as camisas, troféus, as bolas", disse o lateral Dodô.

O jogador ainda convocou a torcida para que visitasse o Memorial do clube, que fica aberto de terça a domingo, das 9h às 17h30. "Acho que é um tour muito bacana para quem é torcedor e para quem é amante do futebol em geral. Aqui está a história do Santos, a história do futebol brasileiro e mundial. O Santos teve alguns dos melhores jogadores do Mundo e o melhor time do Século XX", afirmou.

Com um acervo de 465 peças, inclusive todos os troféus, o espaço que tem como missão preservar e compartilhar a história do clube, já foi visitado por mais de 1 milhão e 200 mil pessoas.

PREPARAÇÃO

Para o próximo compromisso do Santos no Brasileirão, o técnico Marcelo Fernandes não contará com os volantes Camacho e Tomás Rincón, ambos suspensos, além de Alfredo Morelos, com uma lesão muscular na panturrilha direita.

Por outro lado, o lateral Dodô, o volante Rodrigo Fernández, o meia Lucas Lima e o atacante Soteldo retornam após ficarem de fora da vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, na última rodada do Brasileirão.

O Santos é o 14º colocado, com 30 pontos, três a mais do que o Vasco, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O próximo compromisso do clube é frente ao Red Bull Bragantino na quinta-feira, às 20h, na Vila Belmiro.