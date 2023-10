Livre de dores na lombar, Renato Augusto treina e deve reforçar Corinthians contra Fluminense

Renato Augusto participou dos treinos deste sábado no CT Dr. Joaquim Grava e deve estar em campo pelo Corinthians na partida diante do Fluminense na quinta-feira, às 21h30, no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão. O meia não participava das atividades, realizadas pelo técnico Mano Menezes, desde o empate por 1 a 1 frente ao Flamengo, no dia 07 de outubro, na Neo Química Arena.

O jogador sofreu uma lesão na lombar na partida com os flamenguistas e deixou o campo no intervalo. Livre de dores, retornou às atividades e deve estar à disposição no próximo compromisso do clube no Brasileirão. Mas nem tudo são boas notícias no Corinthians. O técnico Mano Menezes não contará com o zagueiro Lucas Veríssimo, que cumpre suspensão automática pelo acúmulo de cartões amarelos.

Sem Veríssimo, Mano Menezes deve montar o Corinthians com Gil e Bruno Méndez no sistema defensivo, que vem dando dor de cabeça ao treinador. Foram cinco gols sofridos nos três jogos sob o comando de Mano Menezes. "Nenhum time gosta de ser atacado em todo o momento. Em uma dessas escapadas, você acaba sofrendo o gol. Foi isso que aconteceu contra o Fortaleza. Uma hora o gol acaba acontecendo", disse o treinador.

O Corinthians é o 13º colocado do Brasileirão, com 31 pontos, contra 27 do Vasco, primeiro integrante da zona de rebaixamento. O time alvinegro não vence desde que bateu o Botafogo por 1 a 0, ainda com Vanderlei Luxemburgo como treinador, no dia 22 de setembro. Depois disso, em encontros com o Fortaleza pela Sul-Americana, empatou por 1 a 1 e perdeu por 2 a 0, o que desencadeou a eliminação no torneio e a demissão de Luxemburgo. Pelo Brasileirão, perdeu por 2 a 1 para o São Paulo e empatou por 1 a 1 com o Flamengo.