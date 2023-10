Polícia inglesa prende homem que atacou estádio do Tottenham

A polícia inglesa prendeu um homem que teria causado danos ao estádio do Tottenham. De acordo com a imprensa britânica, os prejuízos podem chegar a 100 mil libras, cerca de R$ 615 mil. A suspeita inicial era de que o ataque poderia relação com a ligação do clube com a comunidade judaica de Londres.

"Nós confirmamos que um indivíduo foi preso por causar um ataque criminoso na noite de segunda-feira. Não há indicação de que o incidente tenha causa antissemita", registrou o Tottenham, em comunicado.

A polícia inglesa não revelou a identidade do homem preso, que tem 30 anos, e nem deu detalhes sobre quais estragos teriam sido causados no estádio londrino.

A polícia local vem registrando um crescimento em incidentes motivados por causa antissemitas desde o novo conflito entre israelenses e palestinos, que teve início no sábado passado.