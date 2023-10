Novorizontino empata com o Tombense e perde a chance de entrar no G-4 da Série B

O Novorizontino perdeu uma grande chance de retornar ao G-4, zona de acesso à primeira divisão, da Série B do Campeonato Brasileiro. Em uma 32ª rodada recheada de confrontos diretos entre os concorrentes, o time paulista acabou empatando sem gols com o desesperado Tombense, neste sábado, e frustrou a torcida no estádio Jorge Ismael de Biasi, na cidade de Novo Horizonte (SP).

Com o empate, o Novorizontino se manteve fora da zona de acesso, em quinto lugar, com 53 pontos, um a menos que o Guarani, quarto colocado. Já o Tombense chegou a 28, mas continua em 18º colocado, dentro da zona de rebaixamento, a seis pontos da Ponte Preta, que ainda atua na rodada.

O time da casa começou agressivo, pressionando a saída de bola do visitante. Quase Douglas Baggio aproveita o erro de Kleiton e abre o placar, com dois minutos. Mesmo com mais ímpeto, o time paulista não conseguia pisar na área adversária e buscava arremate de longa e média distância para surpreender o goleiro Felipe Garcia.

A estratégia do time mineiro era clara. Fechando-se na defesa, o time buscava chegar vivo na segunda etapa e tentou aproveitar alguns contra-ataques, mas errou na hora da construção. Na reta final, o jogo ficou equilibrado. Com mais posse de bola e volume ofensivo, o Novorizontino não conseguiu criar nenhuma chance clara de gol e teve poucos chutes ao alvo para mudar o cenário da partida.

O panorama não alterou na segunda etapa. O Novorizontino era mais agudo e arriscava mais a gol, enquanto o Tombense era reativo e com poucas investidas nos contra-ataques. Com o passar do tempo, as equipes foram se soltando mais e aproveitando melhor as chances que apareciam. Douglas Baggio arriscou da entrada da área e Felipe Garcia mandou para escanteio. Na resposta, Kleiton pegou da entrada da área e Jordi espalmou.

Vendo o tempo se esgotar, o Novorizontino se lançou ao ataque na reta final. Sem conseguir fazer valer sua estratégia, o time paulista começou a ficar nervoso, ainda mais com o Tombense fazendo cera, apressando as jogadas e tomando decisões erradas próxima a área. Já no desespero, os donos da casa apostaram na bola aérea. Ronaldo teve a chance de ouro, mas cabeceou para fora, permanecendo um empate frustrante para o time paulista.

Na próxima rodada, o Novorizontino volta a campo no sábado (21), às 17h, onde tem o duelo paulista contra o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). O Tombense atua na quinta-feira, às 19h, no Almeidão, em Tombos (MG), contra o Vila Nova.

FICHA TÉCNICA:

NOVORIZONTINO 0 X 0 TOMBENSE

NOVORIZONTINO - Jordi; Willean Lepo, Adriano Martins, Paulo Eduardo (Roberto), Ligger e Reverson; Geovane (Rômulo), Marlon (Luiz Gabriel), Douglas Baggio e Rodolfo (Jenison); Felipe Marques (Ronaldo). Técnico: Eduardo Baptista.

TOMBENSE - Felipe Garcia; Kevin (Marcelinho), Ednei, Roger Carvalho e Pedro Costa; Zé Ricardo (João Pedro), Guilherme Santos e Bruno Matias; Kleiton (Keké), Jaderson (Lucas Marques) e Fernandão (Alex Sandro). Técnico: Moacir Júnior.

CARTÕES AMARELOS - Paulo Eduardo e Reverson (Novorizontino); Zé Ricardo, Felipe Garcia, João Pedro e Bruno Matias (Tombense).

ÁRBITRO - Yuri Elino da Cruz (RJ).

RENDA - R$ 28.080,00.

PÚBLICO - 2.677 total.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).