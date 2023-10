Tite exalta espiritualidade herdada da mãe ao receber terço e imagem de santo do Flamengo

A estreia de Tite como técnico do Flamengo vem sendo cercada de emoção. Com os olhos cheios de lágrimas e com a voz embargada, conforme mostrado em vídeo divulgado pelo clube rubro-negro neste domingo, o treinador ganhou um terço, com as cores vermelho e branco, e uma imagem de São Judas Tadeu, padroeiro da equipe carioca.

"A espiritualidade e a fé acompanham todos nós independentemente da situação. Eu tenho um legado da mãe que é a fé, e tenho o legado do pai que é o esporte. Eu fui educado pelo meu pai, o seu Genor, dentro do esporte também. Esses dois, o esporte e a espiritualidade ficam ligados dentro de mim", disse Tite à FlaTV.

O treinador já relatou mais de uma vez que sua relação com a fé veio por parte da mãe, Ivone, que teve o nome exibido em uma das camisas entregues ao treinador. Ela morreu em 2019, aos 83 anos. Tite é sempre visto com dois crucifixos, um no pescoço e outro no bolso.

A espiritualidade sempre acompanhou o treinador nos principais trabalhos. É comum flagrar Tite agradecendo Nossa Senhora Aparecida, inclusive chegou a montar um altar no Centro Treinamento do Corinthians durante a sua passagem vitoriosa pelo clube.

Com seu novo terço rubro-negro, Tite fará sua estreia pelo Flamengo na quinta-feira, às 19h, no Mineirão, onde enfrentará o Cruzeiro, pela 27ª rodada do Brasileirão. O treinador chega com a missão de levar o clube para a próxima edição da Copa Libertadores. O Flamengo é o quinto colocado, com 44 pontos. O Botafogo, atual líder, tem 55.