Técnico de Portugal elogia Bruno Fernandes e prevê 'clima de decisão' contra Bósnia

Cristiano Ronaldo continua imparável e batendo recordes com a seleção de Portugal, mas tem outro jogador que vem chamando a atenção do técnico Roberto Martínez. Trata-se de Bruno Fernandes. O treinador encheu o meia do Manchester United de elogios neste domingo e o vê como peça fundamental da equipe que já carimbou sua vaga para a Eurocopa de 2024.

"Um jogador que tem sete assistências só pode ser inteligente. Adapta-se às qualidades dos companheiros, dá muita flexibilidade tática e ter um jogador como o Bruno é um sonho. Tem uma visão que é de qualidade superlativa e, depois, gosto muito do trabalho sem bola. Adaptou-se a muitas posições e é jogador chave para nós", afirmou o treinador.

Com Bruno Fernandes, Portugal volta a campo nesta segunda-feira, às 15h45 (horário de Brasília) para enfrentar a Bósnia-Herzegovina, fora de casa. Apesar da classificação garantida, o treinador afirmou que fará o mínimo de mudanças possíveis, a fim de garantir também a liderança do Grupo J.

"Para nós, é importante continuar com o mesmo foco e ganhar o grupo, que é o objetivo. Depois, precisamos ver se precisamos de muitas mudanças ou não. A ideia é continuar como fizemos no estágio de setembro e tentar o número mínimo de mudanças", disse.

Martínez afirmou ainda que espera uma partida com clima de decisão na segunda. "Acho que uma equipe ganhadora precisa ter estes desafios para mostrar uma imagem, para se poder adaptar. Trata-se de uma final para a Bósnia na fase de qualificação, num ambiente muito forte e precisamos equilibrar ou igualar o nível emocional deste adversário, que tem um novo treinador e, por isso mesmo, vamos ver a melhor Bósnia em campo", afirmou.

Portugal é o líder do Grupo J com 21 pontos, contra 13 da Eslováquia e 11 do Luxemburgo. Bósnia, em quarto, tem nove.