Goleiro falha e Avaí busca empate com Londrina em duelo direto contra a queda na Série B

Em disputa direta contra o rebaixamento, Londrina e Avaí ficaram no empate por 1 a 1 neste domingo, no Estádio do Café, em Londrina, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time paranaense sentiu o gostinho da vitória, mas acabou sofrendo a igualdade após falha do goleiro Lucas Frigeri em cobrança de falta de Fellipe Bastos.

Com o resultado, o Londrina está cada vez mais perto do rebaixamento, em penúltimo lugar, com apenas 25 pontos, contra 34 da Ponte Preta, o primeira clube fora da degola, em 16º. O Avaí, por sua vez, ocupa o 15º lugar, com 35.

O jogo começou com João Paulo sofrendo uma lesão logo de cara e sendo substituído. Parecia que o Londrina não teria sorte, mas o time paranaense abriu o placar aos 11 minutos. Gustavo Salomão cruzou para a área, William Barbio ajeitou e Iago Dias mandou rasteiro para superar o goleiro Igor Bohn.

O mandante ficou perto de ampliar aos 27 minutos, quando Paulinho Moccelin arriscou e exigiu boa defesa de Igor Bhon. A bola sobrou para Ariel, que cabeceou, mas Thales tirou em cima da linha para salvar um Avaí cauteloso, que procurou não se arriscar muito na etapa inicial.

No segundo tempo, o Avaí precisou sair para o ataque, mas encontrou um Londrina recuado e propenso a administrar a vantagem. Com isso, o time catarinense não encontrou espaços e só chegou ao empate na bola parada. Aos 19 minutos, Fellipe Bastos arriscou de longe e o goleiro Lucas Frigeri acabou "aceitando".

Após o empate, o Londrina voltou para o jogo e passou a pressionar o Avaí. Aos 40, Gustavo Salomão apareceu como elemento surpresa dentro da área, driblou o marcador e chutou para a defesa de Igor Bohn, que ajudou o Avaí a conquistar um ponto importante na luta contra o rebaixamento.

Na próxima rodada, o Londrina enfrenta o Juventude no sábado, às 18h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). No domingo, às 18h, o Avaí recebe o Ceará, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).

FICHA TÉCNICA:

LONDRINA 1 X 1 AVAÍ

LONDRINA - Lucas Frigeri; Lucas Mendes, Gabriel, Rafael Vaz e Gustavo Salomão; João Pedro (Victor Hugo), Rodrigo (Garraty) e Ariel (Fabrício Baiano); Iago Dias (Brandão), Wiliam Barbio (Meu) e Paulinho Moccelin. Técnico: Roberto Fonseca.

AVAÍ - Igor Bohn; Thales Oleques, Jonathan Costa, Alan Costa e Natanael (Gaspar); Wellington, Rafael Gava (Bruno Cortez) e Giovanni (Fellipe Bastos); Waguininho (Jael), Gabriel Poveda (Jean Cléber) e Jean Lucas. Técnico: Eduardo Barroca.

GOLS - Iago Dias, aos 11 minutos do primeiro tempo. Fellipe Bastos, aos 19 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Gustavo Salomão (Londrina).

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).