Jogador espanhol 18 anos é encontrado morto entre vagões de trem após desaparecimento

O corpo de um jogador de futebol espanhol de 18 anos foi encontrado entre os vagões de um trem em movimento na Espanha. A Polícia Nacional confirmou, nesta segunda-feira, tratar-se de Álvaro Prieto, atleta do Córdoba CF, time que leva o mesmo nome da cidade do jovem e que disputa a terceira divisão do campeonato espanhol. No fim de semana, a equipe entrou em campo, na partida contra o Mérida, com um cartaz informando um número de contato para quem tivesse informações do jogador.

Prieto estava desaparecido desde o dia 12 de outubro, quinta-feira. Um repórter de televisão, que filmava imagens na estação ferroviária, foi quem encontrou o corpo. Os restos mortais estavam vestidos com a mesma roupa usada pelo jogador na última vez em que foi visto com vida, na estação Sevilha-Santa Justa, com calça bege e camisa verde.

Antes da confirmação da morte, a mãe de Álvaro Pietro se mostrou bastante abalada. "Ele está indefeso, não consegue nos ligar, nem comprar um bilhete. Olhei para a conta [do banco] dele para ver se já tinha comprado outro bilhete... Deve ter dito aos funcionários o que se estava a passar, mas as pessoas passaram por ele", disse ela em entrevista ao programa "Onda Cero". "A partir daí, deve ter pensado que precisava arranjar alguma maneira de voltar para Córdoba. Já que não viria a pé, talvez conseguisse de carro. Um carro pode ter parado e das duas uma: ou o levaram e fizeram-lhe de tudo, ou foi atropelado por aí", completou.

Segundo o jornal Marca, a investigação dá conta de que Prieto foi à estação com a intenção de voltar para casa, em Córdoba, depois de ter passado a noite numa casa noturna com um amigo em Sevilha. Aparentemente, o jogador teve problemas com o bilhete e foi impedido de utilizar o transporte sem a passagem em mãos. Especula-se, ainda, que ele não tinha bateria suficiente no aparelho celular.

Ainda de acordo com a investigação, Pietro teria deixado a estação depois de tentar embarcar, sem sucesso, no trem posterior. Outra corrente especula que ele não abandonou o local e tentou subir em outro vagão sem pagar a passagem. O comboio onde foi encontrado o corpo estava avariado e fora de serviço há semanas. O trem realizava uma manobra interna, sem prestar serviço de passageiros, quando encontraram os restos mortais do jogador.

Em nota oficial, Córdoba lamentou a morte do jovem atleta. "Agradecemos a compreensão nestes tempos difíceis e as manifestações de solidariedade e carinho recebidas", publicou. Outras equipes da Espanha se solidarizaram, como o Barcelona. "O FC Barcelona quer apresentar as suas condolências à família e amigos de Álvaro Prieto. Descanse em paz".