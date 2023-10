Marcelo Fernandes ganha opções ofensivas no Santos e Silvera espera se tornar um 'talismã'

O ambiente não poderia ser melhor no Santos. Três vitórias seguidas, time fora da zona de rebaixamento no Brasileirão e Marcelo Fernandes com muitas opções ofensivas para armar a equipe. Quinta-feira o time recebe o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro, em Santos, e o treinador terá um leque de opções para armar o ataque. Maxi Silvera, autor da assistência para o gol da vitória sobre o Palmeiras espera ganhar mais espaço e se tornar um talismã da equipe.

O atacante uruguaio chegou ao clube em agosto, mas só estreou após dois meses. Ele entrou no segundo tempo do clássico com o Palmeiras para servir Marcos Leonardo no gol da virada, por 2 a 1, na Arena Barueri, em São Paulo. Feliz com a estreia, espera ganhar mais oportunidades.

"Muito feliz por essa estreia, pois estava esperando demais por esse momento. Acabou demorando, mas eu tinha consciência de que estava chegando em um clube gigante, com grandes jogadores à disposição. Então sabia que não ia começar jogando tão rápido, mas segui trabalhando firme, pois tinha certeza que treinando bem a chance viria", comemorou. "E ela veio da melhor maneira possível, com uma assistência e uma vitória importantíssima. Conseguimos sair lá de baixo e também podemos pensar um pouco mais em subir na tabela", enfatizou o atacante.

Silvera é mais uma das tantas boas opções que Marcelo Fernandes tem diante do vice-líder do Brasileirão. Soteldo voltará da seleção venezuelana e, assim como Lucas Lima, estará à disposição após cumprir suspensão no clássico. Mendoza está recuperado de lesão muscular e Furch vem sendo um grande reserva do artilheiro Marcos Leonardo. Apenas Morelos está fora por causa de uma lesão na coxa.

Com tantas peças disponíveis, o técnico vem quebrando a cabeça para achar lugar para todos. Seu trabalho, ainda no início, contudo, vem agradando até quem é reserva, caso der Maxi Silvera.

"Sabemos da qualidade do Bragantino, está na segunda posição e brigando pelo título. Mas estamos nos preparando para outra final, como já fizemos nos últimos jogos. Nosso grupo está consciente disso e de que teremos que sair com os três pontos em todas essas finais. Estamos trabalhando muito bem desde a semana passada e confiamos no trabalho do Marcelo (Fernandes) para conseguir essa vitória na quinta", disse, já confiante em nova festa da torcida que esgotou todos os ingressos.

"O apoio deles está sendo importante demais para nós. Acredito que o Santos é um só, torcida, diretoria, comissão e jogadores. E nos últimos jogos isso tem acontecido e é o que está nos fazendo ser mais fortes", avaliou o uruguaio. "Acredito que tivemos uma mudança no chip nas últimas semanas, com apoio e pensamento positivo, e isso tem feito uma diferença para sairmos todos juntos da parte de baixo da tabela."