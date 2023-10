Favorita, Bia Haddad cai na estreia no Torneio de Nanchang

Ainda sem conseguir emplacar uma boa sequência de jogos após lesionar as duas mãos, Beatriz Haddad Maia foi eliminada em sua estreia no Torneio de Nanchang, na China, nesta terça-feira. A tenista número 1 do Brasil foi derrotada pela japonesa Nao Hibino pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/3, em 2h02min de confronto.

Na competição, de nível WTA 250, Bia era a cabeça de chave número 1 pela primeira vez na carreira num torneio do principal circuito feminino do mundo. No entanto, não conseguiu passar da estreia. Ela teve dificuldades de enfrentar as variações impostas pela rival, atual 93ª do mundo e ex-número 56 do ranking.

Bia disputou seu terceiro torneio consecutivo em solo chinês. Como saldo final nas chaves de simples, caiu duas vezes na estreia e venceu apenas uma partida, em Hong Kong. A brasileira vem de lesões nas duas mãos, após acidente doméstico no hotel oficial do WTA 1000 de Guadalajara, no mês passado. O box do banheiro estourou, machucando as duas mãos.

Ela ficou afastada do circuito por duas semanas e voltou em Pequim, onde caiu na primeira rodada, quando ainda não estava 100%. Os resultados irregulares recentes tiraram a tenista do Top 20 do ranking. Mas não impediram a brasileira de se classificar para o WTA Elite Trophy, torneio que vai reunir as melhores tenistas que não se classificaram para o WTA Finals.

A competição conta com as atletas que ficaram entre o 9º e o 19º lugar na corrida do ano. No momento, Bia é a 21ª do ranking da temporada, caindo uma posição na atualização da segunda-feira. O WTA Elite Trophy será disputado entre os dias 24 e 29 deste mês, na cidade chinesa de Zhuhai.