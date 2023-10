Corinthians aprimora ataque e Mano tenta 'ensinar' equipe a anotar gols fora de casa

Mano Menezes deu mais um passo nesta terça-feira em sua busca por ajustes no Corinthians. E o foco das atividades no CT Joaquim Grava foi o setor ofensivo. Com desempenho ruim longe da Neo Química Arena, o treinador pretende "ensinar" a equipe a se comportar melhor fora de seus domínios quando atacar. A ordem é não desperdiçar chances diante do Fluminense, na quinta-feira, em jogo marcado para o Maracanã, no Rio, pelo Brasileirão.

Crente que terá o contragolpe a seu favor, Mano Menezes ensaiou o time a como se comportar na hora da transição em velocidade. Não por acaso, deixou em muitas vezes seus atacantes em vantagem numérica na hora dos ataques.

Os jogadores tinham de saber como se livrar do goleiro ou mesmo do último marcador antes de definir as jogadas anotando o gol. Balançar as redes, por sinal, vem sendo um martírio corintiano nas últimas partidas, sobretudo longe de casa.

Sem ganhar como visitante a nove jogos e vindo de quatro derrotas seguidas, a ideia do treinador é desencantar no Maracanã. Mas, para isso, precisará de precisão dos homens de frente. Yuri Alberto e Romero devem formar a dupla ofensiva e vêm recebendo orientação para terem calma nas finalizações.

Nas últimas 10 visitas, o Corinthians só ganhou do Universitario, no Peru, ainda pela fase prévia da Copa Sul-Americana, por 2 a 1. Contra Newell's Old Boys (0 a 0), Estudiantes e Fortaleza (derrotas por 1 a 0 e 2 a 0, respectivamente), o time não conseguiu ir às redes.

Com somente sete gols nesta sequência de 10 jogos fora de casa, e sempre sendo vazado, o time vem amargando sequência de tropeços que foi decisiva nas eliminações na Copa do Brasil e Sul-Americana, além de impedir um distanciamento da zona de rebaixamento do Brasileirão. Mano confia em resposta positiva após dez dias de aprimoramentos.