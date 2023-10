Donos do dinheiro: conheça bilionário inglês que superou o Catar para adquirir o United

O Manchester United está próximo de ter um novo dono. Assim como seu rival de cidade, o City, o clube inglês recebeu sondagens de investidores árabes, especialmente do Catar, por 100% das ações do clube. O xeque Jassim, catariano, chegou a oferecer 5 bilhões de libras (cerca de R$ 30 bilhões) aos irmãos Glazer, que detém 90% do United, para adquirir 100% do time. Ele desistiu do projeto, que contava com a ida de Kylian Mbappé, atualmente no Paris Saint-Germain. Segundo a imprensa britânica, o comando do Manchester United deve permanecer no Reino Unido: Sir Jim Ratcliffe, segundo homem mais rico do país, deve selar o negócio para assumir o controle de 25% do clube nos próximos dias.

Ratcliffe, diferentemente da proposta do catariano, não irá controlar 100% o clube inglês neste primeiro momento - mas terá o poder de opinar em decisões tomadas pela diretoria. Os irmãos Glazer continuarão donos de 69% da equipe, enquanto os 6% restantes serão divididos entre investidores minoritários da Bolsa de Valores de Nova York. Ratcliffe aceitou pagar um valor inflacionado - 1,5 bilhão de libras, cerca de R$ 7 bilhões - para vencer a corrida contra o xeque.

O bilionário inglês, com 70 anos de idade, é o segundo homem mais rico do Reino Unido, segundo lista do jornal Sunday Times e se junta a outros nomes de peso no Campeonato Inglês, como Daniel Levy, do Tottenham, e Todd Boehly, do Chelsea. Nascido em Failsworth, na região da Grande Manchester, o empresário estudou e é formado em engenharia química pela Universidade de Birmingham. Seu primeiro trabalho formal foi na Esso, empresa do ramo petrolífero.

Ratcliffe, no entanto, se afastou da área química durante os anos 1980 para ser gestor. Na London Business School, recebeu o título de Master of Business Administration (MBA), grau acadêmico de pós-graduação destinado a administradores e executivos das áreas de gestão de empresas. Em 1998, fundou a INEOS, multinacional britânica, com sede em Hampshire. Em cinco anos, a empresa conseguiu duplicar seus ganhos, o que propiciou ao empresário investir em outros ramos, como o esporte. Ele recebeu o título de cavaleiro no Queen's Birthday Honors 2018 por serviços prestados no país.

Além de torcedor do Manchester United na infância, Ratcliffe tem, desde 2022, o interesse em controlar uma parte das ações do clube. O time inglês não é o primeiro que o empresário tem sob sua administração. Desde que se tornou um dos bilionários do Reino Unido e Inglaterra, ele investiu em uma série de equipes da Europa: o FC Lausanne-Spor, da Suíça, e o Nice, da França.

Também em 2022, fez uma proposta para adquirir o Chelsea, no valor de 4,5 bilhões de libras, que foi recusada - Boehly lideraria a proposta aceita pelo governo britânico, que controlava a administração do clube em meio à invasão da Ucrânia pela Rússia.