França goleia Escócia em amistoso com segurança reforçada após ataque terrorista na Bélgica

A França testou forças com a Escócia nesta terça-feira em amistoso entre equipes classificadas para a Eurocopa 2024, e mostrou que continua entre as potências do continente ao golear por 4 a 1 no estádio Pierre-Mauroy, em Lille. O jogo começou atrasado em 10 minutos e ficou marcado pelo forte aparato de segurança imposto pela polícia francesa para evitar uma tragédia como ocorreu na Bélgica, na segunda-feira.

Com medo de novo atentado, como ocorreu na segunda-feira - dois torcedores suecos foram mortos perto do estádio de Bruxelas onde Bélgica e Suécia jogaram somente 45 minutos - a polícia francesa fez um esquema de guerra para a partida com direito a revista minuciosa nos torcedores que foram ao estádio, em Lille.

Com a segurança reforçada no entorno do estádio e todas as precauções tomadas, os torcedores se sentiram à vontade para acompanhar o amistoso. Mas acabaram vendo o jogo começar com 10 minutos de atraso até todos entrarem no Pierre-Mauroy e se acomodarem.

Em jogo para testar a força francesa para a Eurocopa de 2024, na Alemanha, na qual a equipe se garantiu com antecipação, assim como a adversária, os comandados por Didier Deschamps começaram levando um susto. Aos 11 minutos, a defesa afastou para trás e serviu Gilmour, que abriu o placar.

Nada que abalasse a vice-campeã do mundo, contudo. Foram somente 14 minutos até a virada vir, com dois gols do centroavante Pavard. Após o intervalo, Mbappé ampliou, em cobrança de pênalti. Ainda deu tempo para Coman definir, cinco minutos após substituir Dembélé.

Com a goleada construída, Deschamps aproveitou os minutos finais para observar outras opções. O treinador colocou Fofana, Kamara, Muani e Lukeba para ganharem bagagem na equipe nacional. A seleção não baixou o ritmo, mas o goleiro Clark, que entrou após o intervalo na Escócia, evitou um vexame maior.

Ainda nesta terça-feira, outras seleções aproveitaram a Data Fifa para a realização de amistosos. O Japão fez 2 a 0 Na Tunísia, enquanto a Coreia do Sul massacrou o Vietnã, com 6 a 0. Próxima rival da Itália nas Eliminatórias da Eurocopa, a Macedônia do Norte fez 3 a 1 sobre a Armênia.