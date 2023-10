Guarani pode ter duas mudanças diante do Mirassol para tentar voltar ao G-4 da Série B

Sem vencer há dois jogos e fora do G-4, o Guarani já começou a preparação para enfrentar o Mirassol, na próxima sexta-feira, fora de casa, no estádio José Maria de Campos Maia, às 21h30, onde irá buscar a reabilitação para voltar à zona de acesso da Série B do Campeonato Brasileiro.

O técnico Umberto Louzer tem um desfalque e um importante retorno. Expulso ainda no primeiro tempo na derrota contra o Vitória, por 2 a 0, na rodada passada, o volante Matheus Bueno cumprirá suspensão e não joga. Lucas Araújo tem tudo para começar jogando no setor.

Por outro lado, depois de ficar fora dos últimos três jogos por conta de uma panturrilha esquerda, o zagueiro e capitão Alan Santos voltou aos treinos nesta terça-feira com um trabalho especial focado no condicionamento físico e está à disposição para o duelo.

Agora, está nas mãos do técnico Umberto Louzer a decisão se Alan Santos começará jogando ou não. Wálber vem fazendo dupla com Lucão nas últimas três partidas e até pode ser mantido.

O Guarani vive seu pior momento sob o comando de Umberto Louzer. Nos últimos quatro jogos, disputou 12 pontos e conquistou apenas quatro, com aproveitamento de apenas 33%. Caiu para quinto lugar com 54 pontos e suas chances de acessos caíram de 52% para 36%. O Juventude, primeiro time dentro do G-4, tem um ponto a mais: 55.