Diniz assume a responsabilidade pela derrota no Uruguai: 'Responsável maior sou eu'

Fernando Diniz assumiu a responsabilidade pela derrota da seleção brasileira para o Uruguai, nesta terça-feira, em Montevidéu, pela quarta rodada das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. O treinador afirmou que quando 'falta articulação ao time a culpa é do técnico'.

"Controlamos o jogo no primeiro tempo, mas não fomos agressivos. Faltou criatividade para pressionar o Uruguai", disse o treinador em entrevista coletiva. "No segundo tempo fomos melhor. Fizemos uma boa marcação, mas tomamos dois em falhas, após laterais no nosso campo."

Diniz não justificou a derrota pela saída de Neymar, machucado, ao final do primeiro tempo. "Ele saiu quando faltavam quatro, cinco minutos... O time já não estava bem. A partida foi muito amarrada, truncada, estudada. E o responsável maior sou eu pelo time não ter articulação."

O técnico da seleção encarou com tranquilidade o resultado negativo, o primeiro da seleção em Eliminatórias de Copa após 37 jogos. "Faz parte do processo. São nesses momentos que temos de saber sofrer e aprender para buscarmos melhorar nos próximos jogos."