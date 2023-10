Diante do Goiás, São Paulo quer 1ª vitória fora de casa para ampliar sequência positiva

Depois de alguns dias concentrado nos treinamentos, o São Paulo volta a atuar nesta quarta-feira, às 21h30, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O adversário será o Goiás, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia. A sequência de três jogos sem perder fez o time tricolor se afastar da zona de rebaixamento, mas a missão esmeraldina ainda é complicada e tem a vitória nesta noite como imprescindível para respirar na luta com a degola.

O técnico Dorival Júnior terá alguma dificuldade para escalar o ataque titular do São Paulo. Sem Jonathan Calleri, que passou por uma cirurgia no tornozelo e só deve voltar a atuar em 2024, a tendência é que Luciano recupere a vaga e forme dupla com Lucas Moura.

A grande notícia para o torcedor do São Paulo nos últimos dias foi a renovação de contrato do lateral-direito Rafinha. Aos 38 anos, o experiente atleta ficará na equipe do Morumbi por mais uma temporada, encerrando o vínculo e a carreira ao fim de 2024.

O grande desafio de Dorival, porém, está no tabu de vitórias do São Paulo longe de seus domínios. O time tricolor é o vice-lanterna no quesito visitante e ainda não venceu fora de casa neste Brasileirão. Seis empates e seis derrotas. Se na Copa do Brasil foi um triunfo no Maracanã sobre o Flamengo que colocou o clube com a mão na taça, falta aperfeiçoar tal rendimento no torneio nacional para brigar por posições mais elevadas.

"Acredito que a gente já tenha cumprido a etapa de se desligar da Copa do Brasil e reconectar com o Brasileirão. Mas nós precisamos ainda de muito mais para melhorar nossa posição. São quatro duelos seguidos com equipes que estão próximas a nós (vitórias contra Corinthians e Coritiba, empate com o Vasco e o jogo desta quarta com o Goiás). Precisamos de atitude e decisão para obter o melhor resultado", disse Dorival.

O que alivia a tensão no lado tricolor é que o Goiás também não é um bom mandante e tem trajetória compatível com a posição que ocupa na classificação geral, o 17º lugar. O conjunto esmeraldino somou apenas três vitórias em 13 jogos em casa, além de seis empates e quatro derrotas. O último jogo, aliás, foi épico, com o placar de 6 a 4 conquistado pelo Bahia na Serrinha. O Goiás espera melhorar suas atuações com o retorno do trio Maguinho, Morelli e Allano, que, suspenso, não pôde atuar na rodada anterior.