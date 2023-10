Botafogo enfrenta o lanterna América-MG para dar outro passo rumo ao título do Brasileirão

Buscando dar mais um passo em busca do título do Campeonato Brasileiro, o Botafogo enfrenta o América-MG, que luta desesperadamente contra o rebaixamento. O duelo será realizado nesta quarta-feira, às 20h, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), pela 27ª rodada.

Sem o confuso técnico Bruno Lages, o Botafogo reencontrou o caminho das vitórias ao bater o Fluminense por 2 a 0 na última rodada. Deixou para trás uma série de quatro jogos sem vencer, no seu pior momento na competição. Agora sob o comando de Lúcio Flávio continua na liderança isolada, com 55 pontos, nove à frente do segundo colocado, o Red Bull Bragantino.

O novo técnico botafoguense terá alguns problemas para escalar o Botafogo. O lateral-esquerdo Marçal e o volante Tchê Tchê estão suspensos. Já o zagueiro Adryelson e o goleiro Lucas Perri estão com a seleção brasileira no Uruguai, mas devem retornar a tempo de se juntar ao grupo. Numa eventualidade, Gatito Rodriguez e Philippe Sampaio, estão preparados para entrar.

No lugar dos suspensos, Hugo deve ser titular pelo lado esquerdo, enquanto Gabriel Pires foi o escolhido para compor o meio de campo com Marlon Freitas e Eduardo.

Lúcio Flávio, inclusive, apoiado pelos jogadores, foi efetivado no comando e seguirá pelo menos até o fim da temporada. Caiu em suas mãos a missão de levar o clube até o título do Brasileirão. "O grupo está determinado e isso que é mais importante. Mas precisamos respeitar todos os adversários", alertou o técnico.

Do lado do América-MG, lanterna, com apenas 18 pontos, a perspectiva é bastante negativa. Não vence há quatro rodadas, sendo que na última perdeu para o Fortaleza por 3 a 2, na Arena Castelão. O Bahia, com 28, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Sem jogadores suspensos, o técnico Fabián Bustos poderá repetir a mesma formação. Qualquer mudança será por opção técnica. A expectativa é que continue armando o time com três defensores.

Uma possível novidade é o atacante Aloísio 'Boi Bandido'. Ele foi liberado pelo departamento médico e poderá ser relacionado. No entanto, a tendência é que fique entre os suplentes, assim como Benítez, que está se recuperando de uma lesão na coxa direita.

"O time vem com essa carga emocional, que está muito pesada. Se você ver nos últimos sete jogos, o único time que nos dominou foi o Bragantino. Estamos em um momento ruim, complicado, que qualquer coisa nos afeta, e eu sinto o mesmo", disse o treinador.