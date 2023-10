Neymar deixa estádio de muleta e com proteção no joelho após derrota da seleção

Principal nome da seleção brasileira, Neymar virou motivo de preocupação tanto para o técnico Fernando Diniz quanto para o Al-Hilal, seu time, da Arábia Saudita. O atacante deixou o estádio Centenário, em Montevidéu, de muletas e usando uma proteção sobre a perna esquerda.

Ele se machucou ainda no primeiro tempo da derrota do Brasil para o Uruguai por 2 a 0. No momento da lesão, o time da casa vencia por 1 a 0. Neymar se envolveu numa dividida com o meia De La Cruz e caiu no gramado com dores. Chegou a levar a mão à cabeça e parecia chorar ao deixar o gramado, sem conseguir colocar o pé esquerdo no chão.

Ao deixar o estádio, ele precisou do apoio de muletas. Em vídeo, o atacante ainda atendeu uma menina, que pediu uma foto com o jogador, antes de entrar no carro com dificuldades de andar.

Pelas redes sociais, ele fez uma referência a uma passagem bíblica, sem revelar detalhes sobre seu novo problema físico. "Esse foi o versículo que coloquei antes da partida: 'em seu coração, o homem planeja o seu caminho. Mas o Senhor determina seus passos' (Provérbios 16:9). Deus sabe de todas as coisas...", escreveu, antes de complementar. "Toda honra e toda glória sempre é tua, meu Deus, independente de tudo. Tenho fé."

Neymar passará por exames de imagem nesta quarta-feira para confirmar qual o tipo de lesão que sofreu na perna esquerda e iniciar o quanto antes o tratamento indicado. Neymar deve permanecer no Brasil por mais alguns dias antes de retornar ao Al-Hilal, na Arábia Saudita. Tudo vai depender da resposta de seus exames.

Brasil e Uruguai se enfrentaram pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. Os uruguaios levaram a melhor e venceram por 2 a 0. Até aqui, a seleção de Fernando Diniz soma sete pontos, mesmo número do time celeste. Há seis vagas em jogo para a Copa de forma direta e uma para a repescagem. A Argentina, com 100% de aproveitamento, lidera a disputa.