CBF pede que Conmebol libere o Maracanã ao Flamengo uma semana antes da final da Libertadores

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, deixou Montevidéu após a derrota por 2 a 0 do Brasil para o Uruguai, no Estádio Centenário, e viajou para Luque, no Paraguai, onde tem agenda de reuniões na sede da Conmebol, entre quarta e quinta-feira. De acordo com comunicado da CBF, o dirigente levará à entidade continental uma reivindicação do Flamengo, que pretende jogar sua partida contra o Red Bull Bragantino no Maracanã, uma semana antes de o estádio carioca ser utilizado para a disputa da final única da Libertadores, entre Fluminense e Boca Juniors, dia 4 de novembro.

Com o Maracanã escolhido, ainda em março, para sediar a decisão do principal torneio de clubes do continente, a Conmebol quer um período sem jogos no estádio para preservar o gramado. O Flamengo tem dois jogos como mandante nos dias anteriores à final e aceitou mudar o local do duelo com o Santos, previsto para 1º de novembro, três dias antes do embate entre o seu rival tricolor e os argentinos.

Já quando o assunto é partida contra o Bragantino, que será realizada no final de semana do dia 28 de outubro, a diretoria flamenguista não dá o braço a torcer, pois se trata de um duelo direto da parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. No momento, o Flamengo tem 44 pontos, apenas dois a menos que o time de Bragança Paulista.

No plano traçado pela Conmebol, em acordo com a CBF e com o Governo do Rio de Janeiro, o Maracanã ficaria à disposição da entidade para os preparativos da final depois do dia 22 de outubro, quando o time rubro-negro faz clássico com Vasco pela 28ª rodada do Brasileirão. O Fluminense, que também manda seus jogos na arena, tem um jogo como mandante dia 25, contra o Goiás, mas já concretizou a mudança de local para o Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Durante as reuniões em Luque, além de levar o pleito do Flamengo, Ednaldo Rodrigues também tratará de detalhes gerais relacionados à organização da final da Libertadores e de assuntos ligados aos interesses da seleção brasileira.