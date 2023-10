STJD amplia punição por doping ao atacante Cléber, do Ceará, de oito para 24 meses

O atacante Cléber esteve nos planos do São Paulo no fim de 2022, mas o jogador do Ceará acabou flagrado no doping e suspenso, preventivamente, por oito meses. Cumpriu a punição e já estava jogando na Série B. Nesta quarta-feira, porém, o clube informou que o STJD ampliou a pena para 24 meses e o jogador nem treina mais no CT de Porangabuçu.

Cléber foi flagrado com a substância Tamoxifeno, utilizada para câncer de mamas. O remédio também é conhecido entre os atletas que buscam a suplementação hormonal para favorecer o desenvolvimento de sua musculatura - ganhar força para as competições. Na época, contudo, ele usou suas redes sociais para garantir que não tinha utilizada a medicação.

"Esclareço que nunca fiz uso intencional de qualquer substância proibida e jamais atuaria com o objetivo de buscar uma vantagem indevida. Eu dedico minha vida ao esporte e respeito muito o jogo justo e limpo", afirmou, na época. Mesmo assim, não conseguiu provar sua inocência e acabou punido.

Depois de cumprir a pena, o jogador voltou em algumas partidas da Série B. Mas novamente está impedido de jogar. "O Ceará informa que o atacante Cléber Bonfim, após recurso julgado em 2ª instância pelo Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, teve pena ampliada para 24 meses", informou o clube nesta quarta-feira.

"O atacante, que já não treina mais em Porangabuçu desde essa terça-feira (18/10), já cumpriu punição inicial de oito meses, restando 16 meses a cumprir. A decisão cabe recurso e Cléber permanece sob assessoria jurídica particular", completou.