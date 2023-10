Endrick completa 50 jogos pelo Palmeiras diante do Atlético-MG e celebra boa fase

O Palmeiras vem de série ruim de cinco jogos sem ganhar, mas o atacante Endrick tem motivos para comemorar. Depois de amargar a reserva por muito tempo, convenceu o técnico Abel Ferreira que merecia a vaga entre os 11 titulares, vai iniciar sua quarta partida seguida diante do Atlético-MG, nesta quinta-feira, e entrará em campo pela 50ª vez com a camisa do clube.

"Sempre que eu falo do meu amadurecimento, acredito que depois que fiquei mais velho fiquei mais tranquilo. Sempre esperei o momento certo para jogar, orando a Deus, estou com ele do meu lado. Não me importo se as pessoas falam que fui o melhor em campo, um dia você pode estar lá em cima e no outro lá embaixo, então você não pode se abalar", afirmou, mostrando humildade.

"Tem de achar o equilíbrio. Eu só quero jogar, estou feliz, de bem comigo mesmo, com confiança. Minha família está sempre do meu lado, me ajudando. Vou trabalhar bastante para buscar meu espaço, não importa se eu entrar, se começar jogando, sempre vou dar meu melhor. É uma gratidão que tenho com o Palmeiras e sempre vou dar o meu melhor por esse time", continuou o camisa 9.

O jovem, já negociado com o Real Madrid, sabe que o Palmeiras não terá vida fácil diante dos mineiros, prevê um grande embate, mas confia em vitória para o time se recuperar após queda na semifinal da Libertadores e três derrotas seguidas no Brasileirão.

"Conhecemos bem o Atlético-MG, é um time que sempre enfrentamos, fazemos duelos de times grandes. Será um jogo bom e, como no ano passado, os 12 jogos que faltam serão 12 finais para nós. Queremos buscar até o final o título", disse, sem esconder que também sofreu muito com a queda nos pênaltis diante do Boca Juniors.

"É bem difícil ser desclassificado, sei que ano que vem não vou estar aqui até o final da Libertadores. Todos ficamos abalados, mas como o Abel fala, são 24 horas para ficar tranquilo e já focar no próximo jogo. Foi o que fizemos, treinamos. Essa parada foi um descanso para a nossa mente, pudemos ficar com as nossas famílias e estamos bem", garantiu. "Precisamos da vitória no jogo de amanhã (quinta-feira) e vamos buscá-la a todo minuto, não queremos deixar a vitória escapar das nossas mãos."