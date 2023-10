Atlético-GO mira a vice-liderança da Série B em jogo com o lanterna ABC

O Atlético-GO pode assumir a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro em duelo com o lanterna ABC, marcado para esta quinta-feira, às 19h, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), pela 33ª rodada, que terá também o Vila Nova tentando chegar ao G-4, fora de casa, diante do Tombense.

Vindo de quatro triunfos consecutivos, sendo o último diante da Ponte Preta por 2 a 0, o Atlético-GO entrou de vez na briga pelo acesso. O clube goiano começa a rodada na terceira colocação, com 56 pontos, atrás apenas de Vitória (61) e Sport (56).

A expectativa é de grande público para um duelo que pode complicar muito a vida do ABC, que só não pode ser rebaixado na rodada pelo confronto direto entre Ponte Preta e Ituano. O time potiguar tem 20 pontos, contra 34 do time campineiro, o primeiro fora da zona de rebaixamento.

A outra partida do dia também envolve um postulante ao acesso contra um time ameaçado de rebaixamento. O Vila Nova vem de vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo-SP, mas precisa de uma arrancada para ficar entre os quatro primeiros.

O time goiano soma 51 pontos, contra 55 do Juventude, quarto colocado. O Tombense, por outro lado, é o 18º, com 28, seis atrás da Ponte Preta, e já não vence há cinco rodadas. O último triunfo ocorreu em setembro, quando fez 3 a 0 no lanterna ABC.

A rodada continuará na sexta-feira, com mais três jogos, destaque para o confronto direto pelo acesso entre Mirassol e Guarani, no Estádio José Maria de Campos Maia.

CONFIRA OS JOGOS DA 33ª RODADA:

Quinta-feira

19h

Atlético-GO x ABC

Tombense x Vila Nova

Sexta-feira

19h

Sampaio Corrêa x Vitória

21h30

Mirassol x Guarani

Sport x Chapecoense

Sábado

17h

CRB x Criciúma

18h

Juventude x Londrina

Domingo

18h

Avaí x Ceará

Segunda-feira

20h

Ponte Preta x Ituano