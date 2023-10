Santos desafia Red Bull Bragantino e conta com torcida revigorada para continuar reação

O Santos entrou cheio de otimismo no período de paralisação de pouco menos de duas semanas para a Data Fifa e espera sair ainda mais esperançoso da Vila Belmiro, nesta quinta-feira, quando volta a campo. Diante de uma torcida que esgotou os 11 mil ingressos comercializados para a partida em apenas quatro horas, a equipe do litoral paulista vai buscar a quarta vitória seguida no Campeonato Brasileiro, em duelo com o Red Bull Bragantino, válido pela 27ª rodada, a partir das 20 horas.

Fora da zona de rebaixamento desde que goleou o Vasco por 4 a 1, no dia 1º de outubro, o time comandado pelo antes interino e a agora efetivado Marcelo Fernandes chegou aos 30 pontos depois de vencer o rival Palmeiras por 2 a 1, no último jogo antes da Data Fifa. No compromisso anterior a essas duas partidas, iniciou a série de três vitórias ao bater o Bahia por 2 a 1.

O time que vai a campo na Vila deve ser um pouco diferente daquele que começou jogando contra os palmeirenses. Uma das principais novidades pode ser a entrada de Maxi Silvera, utilizado no segundo tempo e autor da assistência para o gol da vitória no clássico. Como Soteldo estava defendendo a seleção venezuelana nas Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo e jogou na terça-feira, a tendência é que fique no banco de reservas e dê lugar ao uruguaio.

"Sabemos da qualidade do Bragantino, está na segunda posição e brigando pelo título, mas estamos nos preparando para outra final, como já fizemos nos últimos jogos", afirmou Silvera. "Nosso grupo está consciente disso e de que teremos que sair com os três pontos em todas essas finais. Estamos trabalhando muito bem desde a semana passada e confiamos no trabalho do Marcelo (Fernandes) para conseguir essa vitória na quinta", completou.

Outras mudanças serão os retornos de Dodô na linha de três da defesa e de Lucas Lima no meio de campo. Ambos estavam suspensos na rodada passada, assim como o volante Rodrigo Fernández e Soteldo. Já o capitão Tomás Rincón terá de cumprir suspensão e a tendência é que Dodi seja o escolhido para substituí-lo como companheiro de Jean Lucas na contenção do meio de campo. Fernandes terá, ainda, o retorno de Mendoza, recuperado de lesão muscular. Morelos está fora por causa de uma lesão na coxa.

O Santos vai receber, na Vila, um dos melhores times do campeonato. Dono de 46 pontos, na briga pelas primeiras posições do G-4 e ainda com chances de título, o Red Bull Bragantino não perde há seis jogos, com quatro vitórias e dois empates. O técnico Pedro Caixinha terá o retorno do meia Lucas Evangelista, de volta após cumprir suspensão, mas não contará com o lateral-esquerdo Juninho Capixaba, suspenso. Já o atacante Henry Mosquera está recuperado de uma lesão no joelho, após três meses de recuperação, e deve ficar no banco de reservas.